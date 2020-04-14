Украшения из теста, маршмэллоу и сока для пасхального кулича (рецепты)

14 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Украшения из теста, маршмэллоу и сока для пасхального кулича (рецепты)
Украшения из теста, маршмэллоу и фруктового сока для пасхального кулича (рецепты)

Раскрываем необычные, но очень вкусные способы украсить ваш кулич на Пасху 2020!

Украшение из теста

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Наши предки использовали для украшения кулича не помадки, а оставшееся тесто, по сей день такой способ считается самым уместным для пасхального кулича, ведь на пасху можно нанести крестики, традиционные буквы "ХВ" и многое другое.

Делать и запекать украшения советуем отдельно, чтобы потом прикрепить их к куличу при помощи сладкого сиропа или, например, сливочного масла.

Главное, делать это, когда куличи еще горячие. 

Фруктовая глазурь

  • Яичный белок 1 шт.,
  • Сахарная пудра 1 ст. ложка,
  • 3 ст. ложки сока.

Смешиваем все ингредиенты со взбитым яичным белком, регулируем густоту глазури при помощи сока и сахарной пудры.

Помадка из маршмэллоу 

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Украсить кулич можно при помощи смеси маршмэллоу (200 граммов), сливочного масла (2 ст. ложки) и лимонного сока. Поместите смесь на водяную баню и часто помешивайте, пока начинка не станет однородной.

Счастливой Пасхи!

Напомним,

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