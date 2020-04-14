Украшения из теста, маршмэллоу и сока для пасхального кулича (рецепты)
Раскрываем необычные, но очень вкусные способы украсить ваш кулич на Пасху 2020!
Украшение из тестакулича не помадки, а оставшееся тесто, по сей день такой способ считается самым уместным для пасхального кулича, ведь на пасху можно нанести крестики, традиционные буквы "ХВ" и многое другое.
Делать и запекать украшения советуем отдельно, чтобы потом прикрепить их к куличу при помощи сладкого сиропа или, например, сливочного масла.
Главное, делать это, когда куличи еще горячие.
Фруктовая глазурь
- Яичный белок 1 шт.,
- Сахарная пудра 1 ст. ложка,
- 3 ст. ложки сока.
Смешиваем все ингредиенты со взбитым яичным белком, регулируем густоту глазури при помощи сока и сахарной пудры.
Помадка из маршмэллоумаршмэллоу (200 граммов), сливочного масла (2 ст. ложки) и лимонного сока. Поместите смесь на водяную баню и часто помешивайте, пока начинка не станет однородной.
Счастливой Пасхи!
Напомним,