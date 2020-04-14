Украшения из теста, маршмэллоу и сока для пасхального кулича (рецепты)

Украшения из теста, маршмэллоу и фруктового сока для пасхального кулича (рецепты)

Раскрываем необычные, но очень вкусные способы украсить ваш кулич на Пасху 2020!

Украшение из теста

Наши предки использовали для украшения кулича не помадки, а оставшееся тесто, по сей день такой способ считается самым уместным для пасхального кулича, ведь на пасху можно нанести крестики, традиционные буквы "ХВ" и многое другое.

Делать и запекать украшения советуем отдельно, чтобы потом прикрепить их к куличу при помощи сладкого сиропа или, например, сливочного масла.

Главное, делать это, когда куличи еще горячие.

Фруктовая глазурь

Яичный белок 1 шт.,

Сахарная пудра 1 ст. ложка,

3 ст. ложки сока.

Смешиваем все ингредиенты со взбитым яичным белком, регулируем густоту глазури при помощи сока и сахарной пудры.

Помадка из маршмэллоу

Украсить кулич можно при помощи смеси маршмэллоу (200 граммов), сливочного масла (2 ст. ложки) и лимонного сока. Поместите смесь на водяную баню и часто помешивайте, пока начинка не станет однородной.

Счастливой Пасхи!

Напомним,