Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 12.04.2020)
12 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
В этой программе Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат телезрителям три оригинальных рецепта. В праздничном меню: мясной рулет с яйцом и ветчиной; котлеты из кролика с сыром бри и беконом в томатно-сливочном соусе; пасхальные кексы с шоколадными яйцами. Причем в каждом из этих блюд гостей будет ждать сюрприз.
Новый выпуск Готовим вместе - в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.