Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 12.04.2020)

12 апреля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 12.04.2020)

12 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Это блюдо французской кухни готовят во многих странах мира, но везде – со своими региональными особенностями.

В этой программе Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат телезрителям три оригинальных рецепта. В праздничном меню: мясной рулет с яйцом и ветчиной; котлеты из кролика с сыром бри и беконом в томатно-сливочном соусе; пасхальные кексы с шоколадными яйцами. Причем в каждом из этих блюд гостей будет ждать сюрприз.

Новый выпуск Готовим вместе - в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.

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