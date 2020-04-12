Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 12.04.2020)

12 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Это блюдо французской кухни готовят во многих странах мира, но везде – со своими региональными особенностями.

В этой программе Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат телезрителям три оригинальных рецепта. В праздничном меню: мясной рулет с яйцом и ветчиной; котлеты из кролика с сыром бри и беконом в томатно-сливочном соусе; пасхальные кексы с шоколадными яйцами. Причем в каждом из этих блюд гостей будет ждать сюрприз.

Новый выпуск Готовим вместе - в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.