Первое, второе и компот: постное меню - смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

28 марта 2020 08:00 Александр Кива
Первое, второе и компот: постное меню - смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

28 марта в 8:30 на телеканале ICTV вышел 2 выпуск кулинарной программы Первое, второе и компот.

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Смотрите в новом выпуске проекта Первое, второе и компот:

Великий пост — хорошая возможность оздоровить и тело, и дух. В этом уверен Виктор Бронюк, фронтмен группы ТИК и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. Завтра он расскажет украинцам, как быстро и бюджетно приготовить вкусное меню на весь день. Ведущий поделится рецептами постных блюд, которые обойдутся вам недорого и принесут пользу организму.

Минимум ингредиентов и максимум пользы — под таким девизом будет готовить завтра известный артист для украинцев. В период карантина Виктор советует зрителям соблюдать пост, чтобы ослабить нагрузку на организм и повысить иммунитет. Для этого идеально подойдет рассольник — один из самых полезных супов, главным ингредиентом которого являются соленые огурцы. В семье Виктора блюдо готовят часто и по необычному рецепту, разработанному самим звездным папой.

«За годы экспериментов на кухне я обнаружил, что маринованные грибы лучше раскрывают вкус рассольника и придают ему высокой питательности», — признается Виктор.

Также Бронюк приготовит тушеный хек с овощами и салат по собственному рецепту. Обещает, новые блюда понравятся даже самым требовательным потребителям.

Новый выпуск проекта Первое, второе и компот: смотрите в 8:20 на ICTV и после эфира — на tv.ua,

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