Канал ICTV рассекретил название и дату премьеры нового кулинарного шоу

16 марта 2020 10:00 Александр Кива
Канал ICTV рассекретил название и дату премьеры нового кулинарного шоу
Первое, второе и компот: ведущий Виктор Бронюк

21 марта на телеканале ICTV стартует новое кулинарное шоу «Первое, второе и компот», ведущим которого стал лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк.

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В новой программе он поделится со зрителями лайфхаками приготовления знакомых блюд и собственным рецептам, которые каждый сможет легко повторить на своей кухне.

«Перше, друге та компот» - дебютное для ICTV кулинарное шоу, покажет вкусные и простые в приготовлении блюда от Виктора Бронюка. В каждом выпуске ведущий обязательно будет готовить блюда на первое и второе, а также делиться собственными кулинарными лайфхаками.

Зрители узнают много важных хитростей и секретов, которые помогут разнообразить рацион, сэкономить время и помогут привычным ингредиентам заиграть по-новому. А еще в программе ведущий будет рассказывать интересные истории и шутки из жизни.

«Это очень простая и понятная кухня, которая отличается от многих кулинарных шоу. В нашей программе мы готовим в реальном времени и показываем процесс приготовления таким, какой он у всех дома - с не ровно нарезанными овощами, не всегда чистым столом и слезами на глазах от лука. Главное, что Бронюк это делает от души и по-настоящему любит этот процесс», - говорит продюсер ICTV Марина Коваль.

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Бронюк давно увлекается кулинарией и часто готовит дома для родных. Многие рецепты, которые покажут в программе, певец разработал сам или привез из путешествий.

Кулинарное шоу будут показывать каждую субботу в 8:30 на ICTV.

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