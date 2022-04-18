Коли пекти паски на фарбувати крашанки на Великдень 2022

18 апреля 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Коли пекти паски на фарбувати крашанки на Великдень 2022
Коли пекти паски на фарбувати крашанки на Великдень 2022
pixabay.com

Коли можна пекти паски на Великдень у 2022 році?

Більшість українських жінок печуть паски на Великдень у Чистий четвер на Страсному тижні. Займатися цим можна і в Страсну п'ятницю і навіть у Велику суботу. Справа в тому, що церква не має чітких правил щодо часу приготування ритуальної їжі на Великдень, тобто можна планувати на свій розсуд.

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Деякі покладаються на народні вірування.

Зазначимо, що пекти паски у Страсну п'ятницю українці не люблять, тому що вважають це недобрим знаком. У найскорботніший день року бажано згадувати Ісуса, каятися та молитися. У цей важкий день не рекомендуємо пекти паски або фарбувати крашанки. 

У п'ятницю заборонено веселитися, співати та танцювати. 

Нагадаємо,

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