Валерій Харчишин розповів про напад окупантами на його власність
18 апреля 2022 11:40
Співак Валерій Харчишин
пресс-служба канала Украина
Співак Валерій Харчишин розповів, як дізнався про те, що його будинок під Києвом зруйновано вщент і чому вважає, що напад був запланований.
Валерія Харчишина було зруйновано 26 березня. Артист зізнається – для нього ця новина стала справжнім шоком, адже будівля зруйнована вщент.
Натомість інші будинки в селищі зазнали ледь помітних пошкоджень.
Я був у тому будинку, їздив з військовим. Треба було нагодувати кішок, сподівався наступного дня їх забрати… але, на жаль, вже не було, куди повертатись. Одна кішка вижила – вона була в окремому будиночку, де проживали люди, не буду казати, хто саме – для їхньої ж безпеки, – коментує Валерій Харчишин у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».
Знищений будинок музиканта / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеНіна Матвієнко – про російських військових: "Голодранці! Засранці! Душогуби! Саранча, яка винищує все живе!"Ба більше, за словами артиста, він здогадується, хто саме завдав шкоди його власності. Підозрювана людина виходила на зв’язок з музикантом, але нещодавно зникла і перестала відповідати на будь-які дзвінки та повідомлення.
Я не можу розголошувати все, адже наразі триває слідство. Але є версії того, що це був спланований напад. Будинки навколо вціліли, так, є пошкодження, але вони незначні, переважно кулеві. А мій знищено вщент. Розумієте, це велике котеджне містечко, де постраждало лише 2 будинки – мій і однієї жінки, проте він знаходиться в іншому боці. Тож ніхто не знищував будинки один за одним, а точково наносили удари. Ба більше, у мене одразу два будинка зрівняли з землею – основний і гостьовий – точково, напевно, роботою корегувальника, – розповів музикант.
Нагадаємо,