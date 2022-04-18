Валерій Харчишин розповів про напад окупантами на його власність Туренко Андрей

Співак Валерій Харчишин пресс-служба канала Украина

Співак Валерій Харчишин розповів, як дізнався про те, що його будинок під Києвом зруйновано вщент і чому вважає, що напад був запланований.