Выходные и праздники в апреле 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Предусмотрены ли дополнительные выходные дни в апреле 2020 года?
Второй месяц весны принесет нам дополнительные выходные, однако праздновать придется в условиях карантина из-за коронавируса.
Профессиональные праздники в апреле 2020
1 апреля - День смеха,
2 апреля - Международный день книг для детей,
4 апреля - Международный день Интернета,
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы, День здоровья,
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики,
18 апреля - День окружающей среды,
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога,
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф,
28 апреля - Всемирный день охраны труда,
29 апреля - Международный день танца.
Напомним,