Выходные и праздники в апреле 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

3 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в апреле 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в апреле 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

Предусмотрены ли дополнительные выходные дни в апреле 2020 года?

Второй месяц весны принесет нам дополнительные выходные, однако праздновать придется в условиях карантина из-за коронавируса.  

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В апреле мы получим 21 рабочий день и 9 выходных, помимо традиционных выходных (суббота и воскресенье) предусмотрен и праздничный день отдыха в понедельник, 20 апреля. Он связан с крупным праздником православных христиан, Пасхой.

Профессиональные праздники в апреле 2020

1 апреля - День смеха,

2 апреля - Международный день книг для детей,

4 апреля - Международный день Интернета,

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5 апреля - Профессиональный праздник геолога,

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы, День здоровья,

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики,

18 апреля - День окружающей среды,

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19 апреля - Пасха,

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога,

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф,

28 апреля - Всемирный день охраны труда,

29 апреля - Международный день танца.

Напомним,

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