Все, что вам нужно знать о переходе на летнее время
Совсем скоро стрелки часов придется снова перевести. А это значит только одно - совсем скоро весна и тепло!
Что такое переход на летнее время?
Это период, когда стрелки часов переводят на час вперед. Происходит это дважды в год во многих странах мира.
Когда он произойдет?
В чем опасность перехода на летнее время?
Многие люди против переходов на зимнее и летнее время. Связано это с большим стрессом для организма, когда после полугода относительно продолжительного сна у него резко заберут один час. Побочными эффектами этого состояния могут стать депрессия, меланхолия, уменьшение работоспособности и раздражительность.
Как избежать стресса для организма?
В первую очередь, питайтесь полноценно и регулярно. Специалисты рекомендуют избегать жирной и острой пищи, и не злоупотреблять сладостями. Некоторые медики рекомендуют пить зеленый чай. Это поможет поддержать организм в тонусе.
Постарайтесь уменьшить нагрузки на работе в переходный период, не засиживаться в офисе допоздна.
Больше гуляйте на свежем воздухе, хотя бы за неделю до перевода стрелок на летнее время.
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