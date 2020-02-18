Все, что вам нужно знать о переходе на летнее время

18 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Все, что вам нужно знать о переходе на летнее время
Все, что вам нужно знать о переходе на летнее время
pixabay.com

Совсем скоро стрелки часов придется снова перевести. А это значит только одно - совсем скоро весна и тепло!

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Сегодня мы расскажем все, что вашем нужно знать о переходе на летнее время

Что такое переход на летнее время?

Это период, когда стрелки часов переводят на час вперед. Происходит это дважды в год во многих странах мира. 

Когда он произойдет?

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Ежегодно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2020 году перевод часов произойдет в ночь с 29 на 30 марта в 3 утра. 

В чем опасность перехода на летнее время?

Многие люди против переходов на зимнее и летнее время. Связано это с большим стрессом для организма, когда после полугода относительно продолжительного сна у него резко заберут один час. Побочными эффектами этого состояния могут стать депрессия, меланхолия, уменьшение работоспособности и раздражительность. 

Как избежать стресса для организма?

В первую очередь, питайтесь полноценно и регулярно. Специалисты рекомендуют избегать жирной и острой пищи, и не злоупотреблять сладостями. Некоторые медики рекомендуют пить зеленый чай. Это поможет поддержать организм в тонусе. 

Постарайтесь уменьшить нагрузки на работе в переходный период, не засиживаться в офисе допоздна.

Больше гуляйте на свежем воздухе, хотя бы за неделю до перевода стрелок на летнее время.

Напомним,

 

 

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