Как не допустить ошибок в приготовлении пасхального кулича: главные советы

14 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как не допустить ошибок в приготовлении пасхального кулича: главные советы
Как не допустить ошибок в приготовлении пасхального кулича: главные советы
pixabay.com

Все мы ждем Пасху, чтобы насладиться нежным вкусом домашнего кулича. Но что, если в процессе приготовления у вас возникли трудности и вы собираетесь бросить его, чтобы купить готовый кулич в магазине?

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Сегодня мы расскажем о том, как быстро можно исправить ситуацию и подарить семье праздник вместе со вкусным куличом. 

Когда кулич пригорает 

Вероятнее всего, вы поставили противень в духовку еще до того, как она достигла необходимой для выпекания температуры. Еще такое может происходить, когда противень стоит слишком высоко или чересчур низки (в таком случае, будет пригорать низ). Важно застелить противень пергаментом. Им же следует прикрыть дно формы для выпечки.

Когда тесто падает 

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Проверьте, чтобы все ингредиенты были обязательно комнатной температуры. Слишком холодные либо горячие продукты не подойдут. Помимо этого, обратите внимание на то, сколько тесто стояло в месте без сквозняков. А важнее всего - не открывать дверцу духовки во время выпечки. Иначе тесто может "упасть" прямо в процессе приготовления.

Когда тесто не пропекается внутри 

Зачастую это связано с тем, что вы не учитываете время, необходимое для приготовления. К примеру, маленький кулич нужно выпекать 30 минут, средних размеров - 45 минут. А кулич более 1,5 кг - около часа. Когда тесто доходит до краев формы, кулич готов. Также можно проверить степень готовности зубочисткой. Но не делайте этого несколько раз подряд, иначе тесто может просто не подняться. 

Когда тесто не воздушное

Такое может произойти из-за того, что вы мало месили тесто. Или же мука была не слишком тщательно просеяна. Также, чтобы смягчить тесто, можно добавить в него немного коньяка или рома.

Напомним, 

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