Смачна паска на Великдень – це легко!

Кожен знає: немає нічого смачнішого за домашню випічку.

Ось тільки багато хто боїться дріжджове тісто, мовляв, дуже вже воно примхливе: часом не піднімається, часом осідає. І даремно, адже потрібно лише слідувати простим правилам та вибрати правильні дріжджі. Як такі знайти?

Дуже важливо вибрати саме працьовиті та легкі на підйом дріжджі, які не підведуть вас і допоможуть приготувати чудове тісто.

Зі здобним тістом, яке містить велику кількість цукру, масла, жиру та родзинок звичайним дріжджам впоратись важко. Та це не стосується легких на підйом дріжджів «Духмяна хата», які, мов граючись, справляться з такою задачею, адже вони виготовляються із активного штаму дріжджових клітин і мають високу підіймальну силу.

Упаковка – це основа для живучості дріжджів. Дихаючий папір, який застосовується у пакуванні дріжджів «Духмяна хата», допомагає зберегти дріжджі живими та працьовитими протягом усього терміну придатності, а отже, ви можете бути впевнені, що ваше тісто обов’язково підійметься

Живі та легкі на підйом дріжджі «Духмяна хата» – це активні і надійні помічники для господині, які гарантують 100%-вий добрий результат і не підведуть вас на жодному з етапів випікання!

Прості секрети дріжджового тіста

По-перше, не поспішайте! Енергетика під час приготування передається тісту. Якщо ви втомлені або роздратованні буденними проблемами, навряд чи вийде гарний результат. Найкраще для випічки обрати спокійний день та зі спокійною душею і хорошим настроєм приступити до справи.

Зберігайте дріжджі у холодильнику за температури від 0° до + 6°С, саме такі умови найсприятливіші для дріжджових клітин.

Всі інгредієнти для тіста мають бути кімнатної температури, а масло і молоко – теплими. Заздалегідь дістаньте їх з холодильника.

Просійте борошно. Це допоможе позбутися дрібних домішок, а також збагатити борошно киснем, який сприяє кращому підніманню тіста.

Молоко додавайте до борошна потроху, тонкою цівкою, безперервно помішуючи. Так ви уникнете утворення грудочок у тісті.

На 1 кг борошна використовуйте 40 г дріжджів «Духмяна хата». Для здобного важкого тіста можна взяти 50 г дріжджів.

Цукор і сіль додавайте тільки до розведеної опари. Якщо їх всипати безпосередньо до дріжджів, це призведе до загибелі мікроорганізмів.

Добре вимішуйте тісто. Чим довше це робити, тим більш еластичним і однорідним воно стане. В кінці замісу тісто має відставати від рук і посуду.

Після замісу відправляйте тісто в тепле місце, щоб воно піднялося і збільшилося у два рази. Дріжджове тісто – це живий організм! Воно не любить протягів і шуму.

Перед випіканням тісто має ще раз підійти. Для цього дайте йому відпочити 30–35 хв. Але не перетримайте тісто, інакше воно набуде неприємного кислуватого присмаку.

Перевірити, чи готове тісто для випікання, нескладно. Якщо при легкому натисканні з'являються неглибокі вм'ятини, які швидко відновлюються, воно має ще трохи постояти. Якщо повільно – сміливо відправляйте тісто в духовку. А якщо взагалі не піднімається, воно перестояло і його потрібно якнайшвидше випікати.

Бажаємо від усіх мільйонів дріжджиків, що «мешкають» у «Духмяній хаті», смачної та легкої випічки!

Паска домашня

Інгредієнти:

Борошно – 1 кг

Пресовані дріжджі «Духмяна хата» – 60 г

Сіль – 10 г

Цукор – 350 г

Яйця – 5 шт.

Молоко – 300 г (1,5 стакана)

Масло вершкове – 150 г

Сметана 20 % жирності – 100 г

В’ялена вишня – 250 г

Ванілін – 1 г

Мигдальна помадка для оздоблення

Мигдальне борошно – 50 г

Цукор – 100 г

Крохмаль – 3 г

Яєчний білок – 2 шт.

Мигдальні пластівці або цілий мигдаль для прикрашання.

Приготування

60 г. легких на підйом дріжджів «Духмяна хата» розчиняємо у теплому молоці і додаємо половину просіяного борошна. Гарно перемішуємо і лишаємо у теплому місці приблизно на 50 – 60 хв. Починається перший етап магії – бродіння. Живі та працьовиті дріжджі «Духмяна хата» починають підіймати тісто. Потім в опару вводимо цукор, масло, сіль, яйця, сметану, другу частину просіяного борошна. Добре вимішуємо тісто, так, щоб воно відставало від рук та посуду, і наприкінці замісу додаємо в’ялену вишню. Залишаємо в теплому місці на бродіння (близько 1 год.) Коли наше красиве і ніжне тісто підійде, ми ділимо його на шматочки і кладемо в паперові форми на 1/3. А на цьому робота наших дріжджів-помічників не закінчується – лишаємо тісто на вистоювання приблизно на 1 год. Тісто повинно піднятися майже на всю форму. Поки дріжджі чаклують над майбутньою паскою, ми готуємо мигдальну помадку для оздоблення. Змішуємо всі інгредієнти до отримання однорідної пасти, що легко відсаджується з кондитерського мішка з плоскою насадкою. Відсаджуємо 100 г готової маси на поверхню вистояних заготовок, зверху кладемо цілий мигдаль або мигдальні пластівці, посипаємо цукровою пудрою. І ось ми підходимо до фінальної стадії нашої таємничої справи! Залишається тільки відправити наші паски у духовку на 20 хв. при температурі 200 оС. А потім кличте родину насолоджуватися пишною святковою паскою. Тільки дочекайтеся, поки охолоне, щоб не обпектися!

Легкі на підйом дріжджі «Духмяна хата» бажають Вам легкої паски та веселих і смачних свят!