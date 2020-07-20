Сытный и ароматный салат с креветками и кунжутом рецепт
Ингредиенты салата подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть вкус креветок, и сделать классическое сочетание морепродуктов с овощами свежим и небанальным. Приготовить салат вы сможете в домашних условиях.
В рецепты мы приводим лишь один возможный вариант обработки креветок.
Ингредиенты:
- Помидоры 3 шт.,
- Креветки 300 г.,
- Зеленый салат,
- Огурцы 2 шт.,
- Соль по вкусу,
- Майонез по вкусу,
- Кунжут 3 ст. ложки,
- Перец по вкусу,
- Лимон 0,5 шт.,
- Оливковое масло.
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем крупно, салат измельчаем на кусочки.
2. Креветки доводим до кипения в соленой воде с перцем, оливковым маслом и соком 0,5 лимона.
4. Очищенные от панциря креветки смешиваем с овощами. Заправляем салат майонезом, посыпаем кунжутными семечками.
Приятного аппетита!
Совет
Если вы хотите снизить калорийность салата, замените майонез на йогурт или оливковое масло, смешанное с лимонным соком.
Напомним,