Сытный и ароматный салат с креветками и кунжутом рецепт

20 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Сытный и ароматный салат с креветками и кунжутом рецепт
Сытный и ароматный салат с креветками и кунжутом рецепт

Ингредиенты салата подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть вкус креветок, и сделать классическое сочетание морепродуктов с овощами свежим и небанальным. Приготовить салат вы сможете в домашних условиях.

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Первым делом вам придется приготовить креветки — отварить, запечь или поджарить. Каждый способ привносит во вкус креветок что-то свое, не бойтесь экспериментировать. Возможно, вам больше всего понравятся поджаренные креветки, а не отварные. 

В рецепты мы приводим лишь один возможный вариант обработки креветок.  

Ингредиенты:

  • Помидоры 3 шт.,
  • Креветки 300 г.,
  • Зеленый салат,
  • Огурцы 2 шт.,
  • Соль по вкусу,
  • Майонез по вкусу,
  • Кунжут 3 ст. ложки,
  • Перец по вкусу,
  • Лимон 0,5 шт.,
  • Оливковое масло.

Способ приготовления:

Сытный и ароматный салат с креветками и кунжутом рецепт

1. Овощи нарезаем крупно, салат измельчаем на кусочки.

2. Креветки доводим до кипения в соленой воде с перцем, оливковым маслом и соком 0,5 лимона.

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3. Варим креветки в воде 5 минут после закипания.

4. Очищенные от панциря креветки смешиваем с овощами. Заправляем салат майонезом, посыпаем кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

Совет

Если вы хотите снизить калорийность салата, замените майонез на йогурт или оливковое масло, смешанное с лимонным соком. 

Напомним,

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