Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях: рецепт от шеф-повара

14 июля 2020 12:30 Александр Кива
Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях: рецепт от шеф-повара
Вяленые помидоры в духовке: как приготовить в домашних условиях
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Вяленые помидоры – деликатес родом из Италии.

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С ними вы легко и быстро сможете приготовить вкусные и изысканные салаты, пасту, пиццу, мясо, рыбу и многие другие блюда. И обязательно используйте пряное масло, в котором настаиваются помидоры - оно отлично подойдет  как для жарки, так и для заправки салатов.

Как приготовить вяленые помидоры у себя дома, рассказал шеф-повар Антон Тимченко во время съемок «Полезной программы» на «Интере»: «Для вяления лучше всего подходят помидоры мясистых сортов. Один из самых удачных и доступных по цене сортов – это сорт «Сливка». Также можно вялить черри и любые сорта томатов небольшого размера. Они  должны быть спелыми и крепкими, но не перезревшими».

Ингредиенты:

  • Помидоры «сливка» – 0,5 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Растительное масло – 200-300 мл
  • Сахар – 10 г
  • Соль – по вкусу
  • Бальзамический уксус
  • Сухие травы и специи: розмарин, базилик, петрушка, укроп, черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем, обсушиваем и разрезаем пополам или на 4 части в зависимости от их размера. Удаляем семена, при помощи ложки или ножа, чтобы томаты быстрее подвялились.
  2. Раскладываем помидоры на противне, застеленном пергаментом. Можно смазать пергамент растительным маслом, чтобы кожица вяленых томатов была мягче. Посыпаем помидоры солью, сахаром  и пряными травами.
  3. Освобождаем чеснок от шелухи, зубчики чеснока продавливаем тыльной стороной ножа и произвольно нарезаем. Посыпаем помидоры равномерно шелухой и чесноком, добавляем пряные ветки розмарина. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом. Сверху поливаем оливковым маслом.
  4. Замаринованные помидоры отправляем в духовку, разогретую до 90 градусов, на 2-2,5 часа.
  5. Достаем готовые помидоры из духовки и даем им отстоятся 2 часа при комнатной температуре.
  6. Заполняем помидорами стеклянную тару, сверху укладываем веточки розмарина.
  7. Заливаем оливковым или подсолнечным маслом до края банки. Храним в холодильнике.

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