Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях: рецепт от шеф-повара
Вяленые помидоры – деликатес родом из Италии.
Как приготовить вяленые помидоры у себя дома, рассказал шеф-повар Антон Тимченко во время съемок «Полезной программы» на «Интере»: «Для вяления лучше всего подходят помидоры мясистых сортов. Один из самых удачных и доступных по цене сортов – это сорт «Сливка». Также можно вялить черри и любые сорта томатов небольшого размера. Они должны быть спелыми и крепкими, но не перезревшими».
Ингредиенты:
- Помидоры «сливка» – 0,5 кг
- Чеснок – 1 головка
- Растительное масло – 200-300 мл
- Сахар – 10 г
- Соль – по вкусу
- Бальзамический уксус
- Сухие травы и специи: розмарин, базилик, петрушка, укроп, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Помидоры моем, обсушиваем и разрезаем пополам или на 4 части в зависимости от их размера. Удаляем семена, при помощи ложки или ножа, чтобы томаты быстрее подвялились.
- Раскладываем помидоры на противне, застеленном пергаментом. Можно смазать пергамент растительным маслом, чтобы кожица вяленых томатов была мягче. Посыпаем помидоры солью, сахаром и пряными травами.
- Освобождаем чеснок от шелухи, зубчики чеснока продавливаем тыльной стороной ножа и произвольно нарезаем. Посыпаем помидоры равномерно шелухой и чесноком, добавляем пряные ветки розмарина. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом. Сверху поливаем оливковым маслом.
- Замаринованные помидоры отправляем в духовку, разогретую до 90 градусов, на 2-2,5 часа.
- Достаем готовые помидоры из духовки и даем им отстоятся 2 часа при комнатной температуре.
- Заполняем помидорами стеклянную тару, сверху укладываем веточки розмарина.
- Заливаем оливковым или подсолнечным маслом до края банки. Храним в холодильнике.