Взрыв яркости: летний слоеный салат с курицей и оливками рецепт
Слоеные салаты всегда украшают стол и делают атмосферу еще более праздничной! Приготовить яркий и очень вкусный салат с мясом дома может любая хозяйка, воспользовавшись нашими подсказками.
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт.,
- Огурец 100 г.,
- Яблоко 1 шт.,
- Яйцо куриное 3 шт.,
- Оливки по вкусу,
- Майонез.
Способ приготовления:
1. Отвариваем мясо, выкладываем его на тарелку первым слоем и наносим сеточку из майонеза.
2. Яблоки и огурцы нарезаем соломкой, выкладываем на мясо — огурец, затем яблоки.
4. Наконец, выкладываем белок, натертый на мелкой терке, и украшаем салат оливками. Приятного аппетита!
Совет!
Следите за тем, чтобы в тарелке не было лишней жидкости. Много сока традиционно дают огурцы, их желательно отжать перед укладыванием слоя.
Напомним,