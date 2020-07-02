Взрыв яркости: летний слоеный салат с курицей и оливками рецепт

2 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Взрыв яркости: летний слоеный салат с курицей и оливками рецепт
Взрыв яркости: летний слоеный салат с курицей и оливками рецепт

Слоеные салаты всегда украшают стол и делают атмосферу еще более праздничной! Приготовить яркий и очень вкусный салат с мясом дома может любая хозяйка, воспользовавшись нашими подсказками.

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Попробуйте слоеный салат из шести ингредиентов, чтобы порадовать гостей нетривиальным вкусовым решением. Он очень быстро готовится и сможет выручить вас даже в те моменты, когда совсем нет времени на кулинарные шедевры. 

Ингредиенты:

  • Куриное филе 1 шт.,
  • Огурец  100 г.,
  • Яблоко 1 шт.,
  • Яйцо куриное 3 шт.,
  • Оливки по вкусу,
  • Майонез. 

Взрыв яркости: летний слоеный салат с курицей и оливками рецепт

Способ приготовления:

1. Отвариваем мясо, выкладываем его на тарелку первым слоем и наносим сеточку из майонеза.

2. Яблоки и огурцы нарезаем соломкой, выкладываем на мясо — огурец, затем яблоки.

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3. После яблока выкладываем желток, натертый на мелкой терке. Не забываем все слои хорошо промазывать майонезом!

4. Наконец, выкладываем белок, натертый на мелкой терке, и украшаем салат оливками.  Приятного аппетита!

Совет!

Следите за тем, чтобы в тарелке не было лишней жидкости. Много сока традиционно дают огурцы, их желательно отжать перед укладыванием слоя.

Напомним,

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