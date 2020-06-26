Овощные котлеты из свеклы и капусты: рецепт пошаговый
Котлеты могут быть полезными, если добавить овощи. Попробуйте приготовить такое летнее лакомство дома, чтобы побаловать самых близких!
Ингредиенты:
- Свекла 500 г.,
- Морковь 500 г.,
- Белокочанная капуста 500 г.,
- Лук репчатый 200 г.,
- Манная крупа 150 г.,
- Панировочные сухари 200 г.,
- Растительное масло 130 мл.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезаем и обжариваем лук на растительном масле.
2. Морковь и свеклу очищаем, нарезаем на крупные кусочки, затем пропускаем через мясорубку (отдельно).
4. Добавляем к овощам манку и мешаем до готовности.
5. Формируем котлеты из фарша, который у нас получился. Обваливаем в сухарях, жарим на растительном масле с двух сторон.
Приятного аппетита!
Совет: манную кашу можете не отмерять точно, главное, достигнуть необходимого уровня густоты.
Напомним,