Овощные котлеты из свеклы и капусты: рецепт пошаговый

26 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Овощные котлеты из свеклы и капусты: рецепт пошаговый
Овощные котлеты из свеклы и капусты: рецепт пошаговый

Котлеты могут быть полезными, если добавить овощи. Попробуйте приготовить такое летнее лакомство дома, чтобы побаловать самых близких!

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В летнее время, когда мы можем использовать большое разнообразие овощей для здоровья и красоты, очень важно баловать себя необычными блюдами. Например, овощными котлетками, которые удивят вас своим вкусом!

Ингредиенты:

  • Свекла 500 г., 
  • Морковь 500 г.,
  • Белокочанная капуста 500 г.,
  • Лук репчатый 200 г.,
  • Манная крупа 150 г.,
  • Панировочные сухари 200 г.,
  • Растительное масло 130 мл.,
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарезаем и обжариваем лук на растительном масле.

2. Морковь и свеклу очищаем, нарезаем на крупные кусочки, затем пропускаем через мясорубку (отдельно).

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3. Капусту шинкуем, смешиваем с морковью, свеклой и луком. Оставляем на медленном огне с небольшим количеством воды.

4. Добавляем к овощам манку и мешаем до готовности. 

5. Формируем котлеты из фарша, который у нас получился. Обваливаем в сухарях, жарим на растительном масле с двух сторон.

Приятного аппетита!

Совет: манную кашу можете не отмерять точно, главное, достигнуть необходимого уровня густоты. 

Напомним,

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