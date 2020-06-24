Сочные и ароматные котлеты на сковороде с молоком и горчицей: рецепт для всей семьи

24 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Сочные и ароматные котлеты на сковороде с молоком и горчицей: рецепт для всей семьи
Сочные и ароматные котлеты на сковороде с молоком и горчицей
pixabay.com

Приготовить котлеты с пикантным вкусом можно в домашних условиях!

Читайте такжеКак пережить лето в маске, рецепт вкусного сорбета и отдых 2020: 6 интересных сюжетов от "Утра с Интером"
Котлеты — классическое мясное блюдо, которое не теряет свой актуальности. Однако если вы готовы к новым вкусовым впечатлениям, предлагаем воспользоваться рецептом котлеток по-немецки.

Блюдо порадует вас мягким вкусом и неповторимым ароматом!

Ингредиенты:

  • Фарш 1 кг.,
  • Хлеб 4 ломтика,
  • Чеснок по вкусу,
  • Молоко 100 мл.,
  • Горчица 2 ч. ложки,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Лук 2 шт.,
  • Соль по вкусу,
  • Масло сливочное 50 г.

Способ приготовления:

Сочные и ароматные котлеты на сковороде с молоком и горчицей / pixabay.com

1. Батон кладем в молоко и оставляем на 10 минут.

2. Нарезаем лук небольшими кольцами, обжариваем его на сливочном масле до золотистого цвета.

Читайте такжеВареники с вишней в компоте рецепт
3. Фарш смешиваем с хлебом, яйцами, обжаренным луком, чесноком, добавляем соль и горчицу. Тщательно перемешиваем до однородной массы.

4. Формируем котлетки, обжариваем на разогретом масле с каждой стороны 2-3 минуты.

5. Добавляем сливочное масло в сковороду и тушим котлеты несколько минут. Приятного аппетита!

Совет: использование сливочного масла делает котлеты максимально сочными, а сливочный аромат смягчает их вкус. 

Напомним,

Облако тегов

котлеты рецепт

Материалы по теме

Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой
Еда и рецепты

Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой
Полезный и вкусный малиновый сорбет: рецепт для жарких дней
Еда и рецепты

Полезный и вкусный малиновый сорбет: рецепт для жарких дней
Вареники с вишней в компоте рецепт
Еда и рецепты

Вареники с вишней в компоте рецепт
Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас
Еда и рецепты

Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK