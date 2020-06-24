Сочные и ароматные котлеты на сковороде с молоком и горчицей: рецепт для всей семьи
Приготовить котлеты с пикантным вкусом можно в домашних условиях!
Блюдо порадует вас мягким вкусом и неповторимым ароматом!
Ингредиенты:
- Фарш 1 кг.,
- Хлеб 4 ломтика,
- Чеснок по вкусу,
- Молоко 100 мл.,
- Горчица 2 ч. ложки,
- Яйцо 2 шт.,
- Лук 2 шт.,
- Соль по вкусу,
- Масло сливочное 50 г.
Способ приготовления:
1. Батон кладем в молоко и оставляем на 10 минут.
2. Нарезаем лук небольшими кольцами, обжариваем его на сливочном масле до золотистого цвета.
4. Формируем котлетки, обжариваем на разогретом масле с каждой стороны 2-3 минуты.
5. Добавляем сливочное масло в сковороду и тушим котлеты несколько минут. Приятного аппетита!
Совет: использование сливочного масла делает котлеты максимально сочными, а сливочный аромат смягчает их вкус.
Напомним,