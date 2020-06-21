Рецепты летних супов от Ирины Хоменко

Подборка рецептов приготовления вкусных летних супов с пошаговым приготовлением.

Окрошка на кефире

В жаркую погоду совсем не хочется сытной и тяжелой пищи. На смену ей приходят любимые летние супы: окрошка и гаспачо! Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко поделилась своими фирменными рецептами летних супов.

Ингредиенты:

4 картошки

4 яйца

Пучок зеленого рука

Редиска

Вареная колбаса – 100-150 г

Свежий огурец – 5-6 шт.

Укроп

Кефир – 1 литр

Газированная вода – 1 стакан

Способ приготовления:

Мне сложно представить жаркое лето без холодных блюд. Поэтому мое любимое летнее блюдо – это окрошка. Готовить ее очень легко, расскажу, как это делаю я.

Для начала отварите картофель и яйца. Уже готовые продукты мелко порежьте вместе с огурцами, редиской и колбасой (я обычно беру салями, но можно и любую вареную).

Добавляем сюда зелень: мелко режем укроп и зеленый лук.

После – заливаем все это кефиром и добавляем стакан сильногазированной воды.

Перемешиваем и… приятного аппетита!

Гаспачо

В свое время испанский суп гаспачо был популярен среди пастухов. Ведь его основной ингредиент – томаты, чего в Испании в избытке. Сейчас гаспачо готовят по всему миру – этот холодный летний суп никого не оставит равнодушным!

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг

Репчатый лук

Болгарский перец – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Петрушка

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Соус тобаско

Способ приготовления:

Часть помидоров нарезаем кусочками. Вторую часть вместе с луком, перцем, огурцом, чесноком, петрушкой и оливковым маслом взбиваем в блендере. Туда добавляем кусочки порезанных помидоров.

Именно в таком виде можно подавать суп. При желании немного разбавьте гаспачо водой.

Приятного аппетита!