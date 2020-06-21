Рецепты летних супов от Ирины Хоменко
Подборка рецептов приготовления вкусных летних супов с пошаговым приготовлением.
Окрошка на кефире
Ингредиенты:
- 4 картошки
- 4 яйца
- Пучок зеленого рука
- Редиска
- Вареная колбаса – 100-150 г
- Свежий огурец – 5-6 шт.
- Укроп
- Кефир – 1 литр
- Газированная вода – 1 стакан
Способ приготовления:
Мне сложно представить жаркое лето без холодных блюд. Поэтому мое любимое летнее блюдо – это окрошка. Готовить ее очень легко, расскажу, как это делаю я.
Для начала отварите картофель и яйца. Уже готовые продукты мелко порежьте вместе с огурцами, редиской и колбасой (я обычно беру салями, но можно и любую вареную).
Добавляем сюда зелень: мелко режем укроп и зеленый лук.
После – заливаем все это кефиром и добавляем стакан сильногазированной воды.
Перемешиваем и… приятного аппетита!
Гаспачо
В свое время испанский суп гаспачо был популярен среди пастухов. Ведь его основной ингредиент – томаты, чего в Испании в избытке. Сейчас гаспачо готовят по всему миру – этот холодный летний суп никого не оставит равнодушным!
Ингредиенты:
- Помидоры – 1,5 кг
- Репчатый лук
- Болгарский перец – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Петрушка
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 3 ст. ложки
- Соус тобаско
Способ приготовления:
Именно в таком виде можно подавать суп. При желании немного разбавьте гаспачо водой.
Приятного аппетита!