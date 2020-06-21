Рецепты летних супов от Ирины Хоменко

21 июня 2020 10:00 Александр Кива
Рецепты летних супов от Ирины Хоменко
Рецепты летних супов от Ирины Хоменко

Подборка рецептов приготовления вкусных летних супов с пошаговым приготовлением.

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В жаркую погоду совсем не хочется сытной и тяжелой пищи. На смену ей приходят любимые летние супы: окрошка и гаспачо! Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко поделилась своими фирменными рецептами летних супов.

Окрошка на кефире

Ингредиенты:

  • 4 картошки
  • 4 яйца
  • Пучок зеленого рука
  • Редиска
  • Вареная колбаса – 100-150 г
  • Свежий огурец – 5-6 шт.
  • Укроп
  • Кефир – 1 литр
  • Газированная вода – 1 стакан

Способ приготовления:

Мне сложно представить жаркое лето без холодных блюд. Поэтому мое любимое летнее блюдо – это окрошка. Готовить ее очень легко, расскажу, как это делаю я.

Для начала отварите картофель и яйца. Уже готовые продукты мелко порежьте вместе с огурцами, редиской и колбасой (я обычно беру салями, но можно и любую вареную).

Добавляем сюда зелень: мелко режем укроп и зеленый лук.

После – заливаем все это кефиром и добавляем стакан сильногазированной воды.

Перемешиваем и… приятного аппетита!

Гаспачо

В свое время испанский суп гаспачо был популярен среди пастухов. Ведь его основной ингредиент – томаты, чего в Испании в избытке. Сейчас гаспачо готовят по всему миру – этот холодный летний суп никого не оставит равнодушным!

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,5 кг
  • Репчатый лук
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Петрушка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 3 ст. ложки
  • Соус тобаско

Способ приготовления:

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Часть помидоров нарезаем кусочками. Вторую часть вместе с луком, перцем, огурцом, чесноком, петрушкой и оливковым маслом взбиваем в блендере. Туда добавляем кусочки порезанных помидоров.

Именно в таком виде можно подавать суп. При желании немного разбавьте гаспачо водой.

Приятного аппетита!

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НЛО TV рецепты окрошка Ирина Хоменко Гаспачо

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