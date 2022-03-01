Ведущая канала «Украина» Ирина Хоменко: Не будет никакого «единого русского мира»

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Ирина Хоменко пытается достучаться к гражданам России и Беларуси.

В своих социальных сетях телезвезда призвала мирных жителей соседних стран не замалчивать реальные события в Украине.

Телеведущая Ирина Хоменко пытается всеми силами достучаться до сознательных граждан Беларуси и России, ведь каждый их голос имеет значение для нашей страны:

«Каких-то 12 лет назад, играя в «КВН», все мы – украинцы, россияне, белорусы, грузины, казахи, чеченцы и многие другие – были весёлые и находчивые, и могли шутить на любые темы. Но сегодня в Украине – война, в которой нас «спасают» от нашей свободы и выбора. Я прошу вас, россияне, не молчите, я понимаю, что у вас сейчас жесткая цензура. Но поделитесь этим, хотя бы с соседом. И, возможно, тогда у нас у всех будет находчивое и весёлое будущее!» – поделилась ведущая канала «Украина» Ирина Хоменко в Инстаграм.

Телеведущая уверяет – единственное, что нужно донести – это правда о том, что в 2022-м году вся Украина опять отстаивает свой выбор жить в свободной демократической стране. Где украинцы сами решают, кто именно будет стоять у власти, и какая она будет.

«Жители России, я обращаюсь к вам! Задумайтесь о ваших правах, воле и вашем выборе, ведь сейчас вы отправляете своих детей в Украину, где они встретят боль, плен либо смерть. Потому что они едут воевать, а мы защищаем свою Родину, свою свободу, свой дом и своих детей! И не будет никакого «единого русского мира»! Мы – не малороссы. Мы – УКРАИНЦЫ!» – обратилась ведущая к жителям соседней страны.