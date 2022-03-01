Лилия Ребрик призвала российских артистов остановить ложь их журналистов и правительства

Ведущая на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик обратилась ко всем творческим людям в России с призывом не молчать о нападении их армии на нашу страну и остановить вранье, которое россияне слышат из телевизоров.

По словам Лилия Ребрик , каждый раз, когда российские артисты приезжали к нам на съемки разных телевизионных проектов, они восхищались нашим краем и нашими людьми.

«По крайней мере вы так говорили, а мы вам верили. Нет, я знаю, что и сейчас в России среди моих коллег-артистов есть люди, которые всем сердцем понимают, какой ад сейчас происходит. Не только для нас, но и для вас. Но есть артисты, которые пишут ложь, провоцируют конфликт и поддерживаю ложь, которую вам показывают ваши журналисты, которую вам внушает ваше правительство. Якобы нас нужно спасать, якобы здесь проходят какие-то учения, якобы дело касается только военных объектов, якобы это какая-то серьезная спасательная операция. Вы серьезно? Вы серьезно в это верите? Вы нас спасаете? От кого? На нашей земле? О чем вы? Какая спасательная операция?» – обратилась к россиянам Лилия Ребрик.

Ведущая канала «Украина» и актриса призывает коллег остановить войну России против Украины, в которой погибают мирные люди.

«Вы приходите убивать невинных людей на нашу землю. Кто вам дал это право? Обстреливать детские садики, онкологические отделения больницы, детские площадки! Умирают мирные люди, взрываются дома, на которые эти мирные люди копили десятки лет своей жизни. О чем-то мечтали, что-то планировали, рожали детей, верили в светлое будущее. А теперь с ужасом вздрагивают от взрывов, когда слышат очередную сирену, и бегут в бомбоубежища, чтобы спрятать своих детей. Чтобы подобрать слова и сказать своим маленьким деткам, что это такая игра – взрослые дяди, гранаты и стрелялки, а на взрывы – что это салют. И все это для того, чтобы попытаться не травмировать детскую психику. Моя 3-летняя дочь сказала, что ей не нравится такая игра! Она беззаботно выбирает цвета шариков на свой день рождения, и мое материнское сердце, разорванное в клочья, находит в себе силы сказать, что так и будет, что это будет самый лучший день рождения. И я знаю, что так и будет, потому что мы сильные, мы выстоим», – заявила телеведущая.

Лилия Ребрик объяснила, что прямо сейчас может сделать каждый россиянин, чтобы не умирали тысячи людей.

«Не молчите. Остановите эту ложь, которую вам показывают ваши лживые журналисты, ваше правительство. Не бойтесь говорить об этом вслух. Остановите войну! Это неправда, что Украина сама бомбит себя же. Это неправда, что в нашей стране процветает фашизм. Неправда! А правда такая, что 24 февраля в 5 утра на территорию нашей независимой свободной страны вторглась Россия, когда люди спали, когда я ехала на эфир «Ранку з Україною», чтобы с улыбкой и теплом в сердце сказать всей стране «Доброе утро», «Доброго ранку, країно!» А возвращалась с уже тогда несостоявшегося эфира под гул сирены и встретилась со своими сонными детьми в бомбоубежище. Остановите войну! Вы же тоже матери, жены, дети тех людей, которые приходят убивать на нашу землю. Как вы можете их отпускать? Опомнитесь!»