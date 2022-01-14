Лилия Ребрик раскрыла лайфхаки, как сделать идеальное селфи

14 января 2022 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Лилия Ребрик раскрыла лайфхаки, как сделать идеальное селфи
Ведущая Лилия Ребрик
пресс-служба канала Украина

Если вам нравится фотографироваться, но рядом нет человека, который может делать хорошие снимки, на помощь придут селфи.

Читайте такжеЮрий Ткач признался, на что потратил бы приз 50 тысяч из шоу "Рассмеши комика"
Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик поделилась секретами, как самостоятельно создать удачные фото.

Очень часто бывает, что человек не нравится себе на фото. Поэтому советую всем начать с селфи, – отмечает ведущая. – Сделайте его наедине, когда никто не видит, поэкспериментируйте, посмотрите, как лучше – на освещение, против него, справа, слева. И самое главное – не забудьте протереть фронтальную камеру, потому что если она чистая, то и лицо у вас получится гладкое и чистенькое.

Самая распространенная ошибка, говорит телезвезда, делать селфи снизу. Тогда лицо получится большим и появится объем, который вам точно не нужен. В анфас фото также обычно получаются не самые удачные. Вместо этого следует слегка поднять руку с телефоном вверх, повернуть голову на 45 градусов и немного поднять подбородок. С какой стороны вы нравитесь себе больше – выбор за вами.

И вот вам еще один совет – переворачиваем телефон, смотрим в камеру, которая теперь будет внизу, и делаем фото. Все мешочки или синячки под глазами исчезнут. Поверьте – это работает! – делится лайфхаком Лилия.

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеМой секрет: Анна Сагайдачная призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством
Делать снимки можно как с естественным освещением – солнцем, так и с искусственным – например, специальной селфи-лампой, позволяющей корректировать интенсивность. Но будьте внимательны – если свет слишком яркий, то на фото вы будете жмуриться. Поэтому выберите удобный для ваших глаз вариант.

И наконец – когда мы держим телефон вытянутой рукой, у нас напрягается ключица, работают мышцы, за счет чего на фото получается красивое декольте. Это тоже лайфхак, как создать эффект рельефности, – раскрыла секреты удачного позирования Ребрик.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Лилия Ребрик социальные сети канал Украина селфи новости

Материалы по теме

Звезда сериала "Надежда" Анастасия Панина рассказала, как готовилась к роли врача
Новости

Звезда сериала "Надежда" Анастасия Панина рассказала, как готовилась к роли врача
Сериал Папаньки: смотреть 14 серию онлайн
Сериалы

Сериал Папаньки: смотреть 14 серию онлайн
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.01.2022)
Телешоу

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.01.2022)
Сериал Папаньки: смотреть 13 серию онлайн
Сериалы

Сериал Папаньки: смотреть 13 серию онлайн

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни

Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн

Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн

Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK