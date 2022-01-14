Лилия Ребрик раскрыла лайфхаки, как сделать идеальное селфи

Если вам нравится фотографироваться, но рядом нет человека, который может делать хорошие снимки, на помощь придут селфи.

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик поделилась секретами, как самостоятельно создать удачные фото.

Очень часто бывает, что человек не нравится себе на фото. Поэтому советую всем начать с селфи, – отмечает ведущая. – Сделайте его наедине, когда никто не видит, поэкспериментируйте, посмотрите, как лучше – на освещение, против него, справа, слева. И самое главное – не забудьте протереть фронтальную камеру, потому что если она чистая, то и лицо у вас получится гладкое и чистенькое.

Самая распространенная ошибка, говорит телезвезда, делать селфи снизу. Тогда лицо получится большим и появится объем, который вам точно не нужен. В анфас фото также обычно получаются не самые удачные. Вместо этого следует слегка поднять руку с телефоном вверх, повернуть голову на 45 градусов и немного поднять подбородок. С какой стороны вы нравитесь себе больше – выбор за вами.

И вот вам еще один совет – переворачиваем телефон, смотрим в камеру, которая теперь будет внизу, и делаем фото. Все мешочки или синячки под глазами исчезнут. Поверьте – это работает! – делится лайфхаком Лилия.

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба канала Украина

Делать снимки можно как с естественным освещением – солнцем, так и с искусственным – например, специальной селфи-лампой, позволяющей корректировать интенсивность. Но будьте внимательны – если свет слишком яркий, то на фото вы будете жмуриться. Поэтому выберите удобный для ваших глаз вариант.

И наконец – когда мы держим телефон вытянутой рукой, у нас напрягается ключица, работают мышцы, за счет чего на фото получается красивое декольте. Это тоже лайфхак, как создать эффект рельефности, – раскрыла секреты удачного позирования Ребрик.

Напомним,