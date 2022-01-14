Лилия Ребрик раскрыла лайфхаки, как сделать идеальное селфи
Если вам нравится фотографироваться, но рядом нет человека, который может делать хорошие снимки, на помощь придут селфи.
Очень часто бывает, что человек не нравится себе на фото. Поэтому советую всем начать с селфи, – отмечает ведущая. – Сделайте его наедине, когда никто не видит, поэкспериментируйте, посмотрите, как лучше – на освещение, против него, справа, слева. И самое главное – не забудьте протереть фронтальную камеру, потому что если она чистая, то и лицо у вас получится гладкое и чистенькое.
Самая распространенная ошибка, говорит телезвезда, делать селфи снизу. Тогда лицо получится большим и появится объем, который вам точно не нужен. В анфас фото также обычно получаются не самые удачные. Вместо этого следует слегка поднять руку с телефоном вверх, повернуть голову на 45 градусов и немного поднять подбородок. С какой стороны вы нравитесь себе больше – выбор за вами.
И вот вам еще один совет – переворачиваем телефон, смотрим в камеру, которая теперь будет внизу, и делаем фото. Все мешочки или синячки под глазами исчезнут. Поверьте – это работает! – делится лайфхаком Лилия.
И наконец – когда мы держим телефон вытянутой рукой, у нас напрягается ключица, работают мышцы, за счет чего на фото получается красивое декольте. Это тоже лайфхак, как создать эффект рельефности, – раскрыла секреты удачного позирования Ребрик.
Напомним,