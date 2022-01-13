Меган Фокс выходит замуж за своего бойфренда-красавца

13 января 2022 15:53 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Меган Фокс выходит замуж за своего бойфренда-красавца
Меган Фокс и Колсон Бэйкер
instagram.com/machinegunkelly

Отношения Меган Фокс и Колсона Бейкера плавно переходят на новый уровень.

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Красивая история любви Меган Фокс и Колсона Бейкера началась в мае 2020 года. Встреча пары состоялась на съемочной площадке криминальной драмы «Полночь на злаковом поле».

Звезды влюбились друг в друга «до потери сознания» и с тех пор не расставались ни на секунду. Более того, пара не стала тянуть со свадьбой. 12 января Колсон сделал любимой предложение.

Музыкант преподнес Меган очень красивое кольцо. Оно представляет собой сердце из двух частей – изумруда и бриллианта, которые держат магнитные шипы. Автором украшения стал известный ювелир Стивен Вебстер.

Красивую церемонию помолвки, которая прошла под баньяновым деревом, 31-летний Колсон продемонстрировал на своей странице в Инстаграм.

Мы объединили два камня: изумруд (ее камень) и бриллиант (мой камень), которые притягиваются друг к другу магнитными шипами, как две половинки одной души, образуя сердце, которое символизирует нашу любовь, - написал Колсон Бейкер в своем блоге.

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Меган также не смогла сдержать эмоций и поделилась своей радостью в Инстаграм. По словам невесты, помолвку влюбленные скрепили кровью.

В июле 2020 года мы сидели под этим баньяном и просили волшебства. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. И точно так же, как во всех предыдущих и во всех будущих жизнях, я сказала «да». А потом мы выпили кровь друг друга, - написала Меган.

Для Фокс этот брак станет вторым. Ранее актриса была замужем за Брайаном Остином Грином и воспитывает от него троих детей. Музыкант женат никогда не был, однако у него есть 12-летняя дочь Кейси.

Напомним, 

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