Холостячка 2 сезон: Максим Тарапата ответил на слухи о романе со Златой Огневич
Бизнесмен Максим Тарапата рассказал об отношениях с певицей Златой Огневич.
И это неудивительно, ведь именно он поддержал Злату Огневич, когда она рассталась с победителем «Холостячки-2» Андреем Задворным. Подобное поведение мужчины вызвало массу слухов в Сети.
Во время интервью YouTube-проекта «НеВинная» Тарапата заявил, что они со Златой друзья. Он отрицает свои планы в завоевании чувств певицы. Однако признал, что они оба тянутся друг к другу.
Это не борьба. Это про гармоничные и адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответной реакции, то ничего не построишь, – заявил мужчина.
Также Максим признался, что во время съемок в «Холостячке» испытывал симпатию к Злате. Но этого оказалось недостаточно, чтобы решиться на серьезные отношения.
Напомним,