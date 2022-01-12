Холостячка 2 сезон: Максим Тарапата ответил на слухи о романе со Златой Огневич

12 января 2022 22:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Холостячка 2 сезон: Максим Тарапата ответил на слухи о романе со Златой Огневич
Холостячка 2 сезон Максим Тарапата и Злата Огневич
instagram.com/tarmaks

Бизнесмен Максим Тарапата рассказал об отношениях с певицей Златой Огневич.

Читайте такжеХолостячка Злата Огневич отпраздновала день рождения на Занзибаре и адресовала себе послание
Несмотря на то, что финал второго сезона проекта «Холостячка» состоялся осенью 2021 года, интерес публики к его героям остается до сих пор. Самым обсуждаемым участником шоу является Максим Тарапата.

И это неудивительно, ведь именно он поддержал Злату Огневич, когда она рассталась с победителем «Холостячки-2» Андреем Задворным. Подобное поведение мужчины вызвало массу слухов в Сети.

Максим Тарапата и Злата Огневич / instagram.com/tarmaks

Читайте такжеАктер сериала "Надежда" Алексей Нагрудный рассказал о воспитании сына
Многие фолловеры Максима и Златы считали, что пара скрывает от них свои романтические отношения. Но мужчина все-таки решил не тянуть интригу и рассказал всю правду.

Во время интервью YouTube-проекта «НеВинная» Тарапата заявил, что они со Златой друзья. Он отрицает свои планы в завоевании чувств певицы. Однако признал, что они оба тянутся друг к другу.

Это не борьба. Это про гармоничные и адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответной реакции, то ничего не построишь, – заявил мужчина.

Макс Тарапата и Злата Огневич в шоу Холостячка 2 сезон / instagram.com/tarmaks

Также Максим признался, что во время съемок в «Холостячке» испытывал симпатию к Злате. Но этого оказалось недостаточно, чтобы решиться на серьезные отношения.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Злата Огневич социальные сети новости романы звезд Холостячка 2 сезон Холостячка-2 Максим Тарапата

Материалы по теме

Леся Никитюк рассказала, почему боялась вести реалити "Пара на миллион"
Новости

Леся Никитюк рассказала, почему боялась вести реалити "Пара на миллион"
Дмитрий Ступка вместе с семьей переехал жить за границу
Новости

Дмитрий Ступка вместе с семьей переехал жить за границу
Холостячка Злата Огневич отпраздновала день рождения на Занзибаре и адресовала себе послание
Новости

Холостячка Злата Огневич отпраздновала день рождения на Занзибаре и адресовала себе послание
Лилия Подкопаева похвасталась плоским животиком в бикини
Новости

Лилия Подкопаева похвасталась плоским животиком в бикини

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни

Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Рождество 2022: колядки для детей и взрослых на украинском языке

Рождество 2022: колядки для детей и взрослых на украинском языке
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн

Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK