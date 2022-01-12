Холостячка 2 сезон: Максим Тарапата ответил на слухи о романе со Златой Огневич

Бизнесмен Максим Тарапата рассказал об отношениях с певицей Златой Огневич.

Несмотря на то, что финал второго сезона проекта «Холостячка» состоялся осенью 2021 года, интерес публики к его героям остается до сих пор. Самым обсуждаемым участником шоу является Максим Тарапата.

И это неудивительно, ведь именно он поддержал Злату Огневич, когда она рассталась с победителем «Холостячки-2» Андреем Задворным. Подобное поведение мужчины вызвало массу слухов в Сети.

Максим Тарапата и Злата Огневич / instagram.com/tarmaks

Многие фолловеры Максима и Златы считали, что пара скрывает от них свои романтические отношения. Но мужчина все-таки решил не тянуть интригу и рассказал всю правду.

Во время интервью YouTube-проекта «НеВинная» Тарапата заявил, что они со Златой друзья. Он отрицает свои планы в завоевании чувств певицы. Однако признал, что они оба тянутся друг к другу.

Это не борьба. Это про гармоничные и адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответной реакции, то ничего не построишь, – заявил мужчина.

Макс Тарапата и Злата Огневич в шоу Холостячка 2 сезон / instagram.com/tarmaks

Также Максим признался, что во время съемок в «Холостячке» испытывал симпатию к Злате. Но этого оказалось недостаточно, чтобы решиться на серьезные отношения.

Напомним,