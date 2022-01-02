Холостячка-2: Роман Свечкоренко впервые показал свою новую девушку
Жизнь участников проекта «Холостячка» бурлит яркими красками.
За пару дней до Нового года о переменах в своей личной жизни решился сообщить еще один участник «Холостячки». Речь идет о самом обсуждаемом мужчине 2 сезона – Романе Свечкоренко.
В своем блоге в Инстаграм Роман устроил настоящую викторину. С помощью подсказок мужчина предложил своим фолловерам угадать, кто же это за девушка.
Роман также опубликовал на своей странице в Истаграм видеонарезку из разных событий, которые он вместе с Валерией пережил за короткий период отношений.
Без слов, просто, – подписал снимок Свечкоренко, на котором он целует свою возлюбленную.