Холостячка-2: Роман Свечкоренко впервые показал свою новую девушку

2 января 2021 01:20 Туренко Андрей
Холостячка-2: Роман Свечкоренко впервые показал свою новую девушку
Блогер и психолог Роман Свечкоренко
instagram.com/svechkorenko

Жизнь участников проекта «Холостячка» бурлит яркими красками.

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Не так давно о переменах в личной жизни рассказал финалист 2 сезона «Холостячка» Дмитрий Шевченко. Мужчина закрутил роман с участницей первого сезона проекта «Холостяк» Екатериной Шеффер.

За пару дней до Нового года о переменах в своей личной жизни решился сообщить еще один участник «Холостячки». Речь идет о самом обсуждаемом мужчине 2 сезона – Романе Свечкоренко.

В своем блоге в Инстаграм Роман устроил настоящую викторину. С помощью подсказок мужчина предложил своим фолловерам угадать, кто же это за девушка.

Роман Свечкоренко и Екатерина Шеффер / instagram.com/svechkorenko
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Покорить сердце Свечкоренко удалось блогеру и дизайнеру Валерии Чернецкой. Подписчики пары обрадовались этой новости и засыпали пару комплиментами.

Роман также опубликовал на своей странице в Истаграм видеонарезку из разных событий, которые он вместе с Валерией пережил за короткий период отношений.

Без слов, просто, – подписал снимок Свечкоренко, на котором он целует свою возлюбленную.

Роман Свечкоренко и Екатерина Шеффер / instagram.com/svechkorenko
Напомним, 

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