Финалист "Холостячки-2" Дима Шевченко рассекретил свою возлюбленную
Участники «Холостячки» продолжают радовать публику приятными новостями.
Тогда Злата выбрала Андреч Задворного. Но в финальном пост-шоу «Жизнь после проекта» стало известно, что паре так и не удалось поострить свои отношения.
А вот у Дмитрия личная жизнь налаживается. После финала проекта «Холостячка» мужчина смог встретить девушку, с которой он сейчас начал строить отношения.
О переменах в личной жизни Дмитрий решился рассказать в кулинарном YouTube-шоу «НеВинная».
При первой встрече было чувство, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я веду себя. Была легкость в общении, и это мне понравилось, - рассказал парень.
Интересно, что Шеффер живет в том же доме, что и певица Злата Огневич. Женщина воспитывает сына, с которым финалист «Холостячки» уже нашел общий язык.
Напомним,