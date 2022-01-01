Финалист "Холостячки-2" Дима Шевченко рассекретил свою возлюбленную

1 января 2021 01:20 Туренко Андрей
Финалист
Финалист "Холостячки-2" Дима Шевченко
instagram.com/dmitrij_sheff

Участники «Холостячки» продолжают радовать публику приятными новостями.

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Финал проекта «Холостячка-2» стал самым обсуждаемым событием 2021 года. Зрители не могли поверить, что Злата Огневич смогла отказать в отношениях Дмитрию Шевченко.

Тогда Злата выбрала Андреч Задворного. Но в финальном пост-шоу «Жизнь после проекта» стало известно, что паре так и не удалось поострить свои отношения.

А вот у Дмитрия личная жизнь налаживается. После финала проекта «Холостячка» мужчина смог встретить девушку, с которой он сейчас начал строить отношения.

Финалист "Холостячки-2" Дима Шевченко / instagram.com/dmitrij_sheff
Покорить Шевченко удалось участнице первого сезона проекта «Холостяк». Речь идет о певице Екатерине Шеффер. С ней мужчина познакомился в Фейсбуке. 

О переменах в личной жизни Дмитрий решился рассказать в кулинарном YouTube-шоу «НеВинная».

При первой встрече было чувство, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я веду себя. Была легкость в общении, и это мне понравилось, - рассказал парень.

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Встречаться Дмитрий и Екатерина начали задолго до того, как в эфир вышла финальная серия «Холостячки». Из-за этого паре приходилось проводить время дома или в малолюдных местах.

Интересно, что Шеффер живет в том же доме, что и певица Злата Огневич. Женщина воспитывает сына, с которым финалист «Холостячки» уже нашел общий язык.

Напомним, 

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