Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком
Кирилла Макашова из сезона «Земляне» (Новый канал) впечатлила мощь стихии.
Руб-эль-Хали занимает две трети ОАЭ, это огромный песчаный монстр. Пустыня никак не смирится с тем, что люди строят посреди нее города и дороги. Она все время пытается вернуть свои владения. И часто побеждает, – рассказал Кирилл. – В 70-ти километрах от Шарджи, немного южнее города Аль-Мадам, есть небольшая деревушка, которую буквально съела пустыня. Выглядит немного жутковато, будто локация в какой-то компьютерной игре.
Полвека назад эти домики построили для племени аль-кутби – коренных эмирати. Но пустыня сразу дала понять, что им тут не рады. Песок подступал к домам, а в ветреные ночи людям приходилось дежурить, чтобы двери не засыпало. Аль-кутби каждое утро расчищали улицы, выметали из домов песок, который просачивался сквозь малейшие отверстия.
Они терпели выходки пустыни целых 30 лет, но так и не смогли ее победить. Людям пришлось навсегда покинуть свои дома, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Трудно представить, что они ощущали, насколько сложно было все бросить. Тут прекрасно видно, что будет с ОАЭ, если местные жители когда-нибудь перестанут бороться с пустыней.
Напомним,