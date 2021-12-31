Кирилла Макашова из сезона «Земляне» (Новый канал) впечатлила мощь стихии.

Пустыня может быть гостеприимной, а может проявить характер и забрать себе то, что хочет. Об этом не понаслышке знают жители Объединенных Арабских Эмиратов, которые научились с ней сосуществовать. Мощь пустыни Руб-эль-Хали эмирати (так называют местных жителей) показали ведущему тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Кириллу Макашову.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком / пресс-служба Нового канала

Руб-эль-Хали занимает две трети ОАЭ, это огромный песчаный монстр. Пустыня никак не смирится с тем, что люди строят посреди нее города и дороги. Она все время пытается вернуть свои владения. И часто побеждает, – рассказал Кирилл. – В 70-ти километрах от Шарджи, немного южнее города Аль-Мадам, есть небольшая деревушка, которую буквально съела пустыня. Выглядит немного жутковато, будто локация в какой-то компьютерной игре.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком / пресс-служба Нового канала

Полвека назад эти домики построили для племени аль-кутби – коренных эмирати. Но пустыня сразу дала понять, что им тут не рады. Песок подступал к домам, а в ветреные ночи людям приходилось дежурить, чтобы двери не засыпало. Аль-кутби каждое утро расчищали улицы, выметали из домов песок, который просачивался сквозь малейшие отверстия.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком / пресс-служба Нового канала

Они терпели выходки пустыни целых 30 лет, но так и не смогли ее победить. Людям пришлось навсегда покинуть свои дома, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Трудно представить, что они ощущали, насколько сложно было все бросить. Тут прекрасно видно, что будет с ОАЭ, если местные жители когда-нибудь перестанут бороться с пустыней.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком / пресс-служба Нового канала

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком / пресс-служба Нового канала

Напомним,