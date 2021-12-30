MELOVIN шокировал признанием об употреблении наркотиков

30 декабря 2021 17:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN шокировал признанием об употреблении наркотиков
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official

В преддверии Нового года MELOVIN решился на очень откровенное интервью.

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После своего неожиданного каминг-аута на сцене одного из музыкальных фестивалей в Киеве, MELOVIN не давал громких поводов для обсуждения своей личной жизни.

Но журналистам все-таки удалось разговорить парня. В своем недавнем интервью YouTube-проекту «DOROTYE» MELOVIN сделал несколько неожиданных признаний.

Во-первых, певец рассказал о романе с парнем, который длился на протяжении шести лет. Влюбленные расстались в начале 2021 года и сейчас поддерживают дружеские отношения.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official

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Во-вторых, MELOVIN заявил, что пандемия коронавируса и постоянные локдауны выбили его из колеи. Певцу было тяжело без публики, аплодисментов и концертов.

Постепенно парень впал в депрессию. Дело дошло даже до употребления запретных веществ. В дело пошел фен, грибы. Часто он позволял себе курить «траву».

Я впервые это скажу. Один раз я пробовал фен, я пробовал грибы, каннабис. Мне было очень стремно... это чтобы как-то убить свое сознание от того, что ничего не можешь делать, нет концертов, - заявил певец.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official

К счастью, углубиться в эту зависимость с головой экстравертному артисту не удалось. Сейчас ему безумно стыдно за свое поведение. Более того, он откровенно презирает людей, употребляющих наркотики.

Напомним, 

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