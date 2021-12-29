Актриса шоу "Мамахохотала" Алиса Тункевич: Надеюсь, что гармония Тигра придет и в мою жизнь!

Эксклюзив 29 декабря 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Актриса шоу
Актриса шоу "Мамахохотала" Алиса Тункевич
пресс-служба

Грядущий 2022 год – Водяного Тигра. Грациозная и хищная кошка олицетворяет собой гармонию во всем. В Новогоднюю ночь важны детали – одежда, макияж, блюда на столе и компания, с которой вы проведете это время.

Читайте такжеЗвезда "Сватов" Анна Кошмал восхитила публику фигурой в бикини – фото
Все должно быть идеально и на своих местах, чтобы ничего не мешало загадать самые заветные желания. Ведь как встретишь Новый год – так его и проведешь.

Накануне праздника мы спросили у актрисы шоу «Мамахохотала» на НЛО TV Алисы Тункевич: верит ли она в эту примету?

– Скорее верю, чем нет, и конечно, соблюдаю правила чистого дома на Новый год! Надеюсь, что гармония Тигра придёт и в мою жизнь! Насчёт «расхламиться» – я этим занимаюсь весь год, а не только под Новый год. По природе, человек больше любит принимать, чем отдавать, поэтому, заставляю себя отдавать все ненужное. Вспомните, сколько новых вещей мы почти каждый день приносим в дом и как мало мы выбрасываем. Тут нужен баланс. Но самое сложное - это очиститься от обид, злости, зависти и войти в Новый год с чистой головой и добрым сердцем. Это гораздо сложнее! Всем этого желаю!

Немаловажен для символа года Водяного Тигра цвет одежды, в которой его встретить. Глубокий синий, темно-зеленый и серый цвета приумножат ваши финансы. Песочный, золотой и белый – привлекут удачу. А бирюзовый – цвет любви в году грядущем.

Актриса Алиса Тункевич / пресс-служба

Читайте такжеНастя Каменских рассказала, о каком подарке мечтает из года в год
Чтобы выглядеть красиво – не обязательно покупать новое платье, убеждена Алиса Тункевич.

– Не заморачиваюсь насчёт этого. Конечно, надеваю красивое платье, туфли, но выбираю из того, что есть дома. Не покупаю ничего специального. Наверное, потому что встречаю дома. Если бы шла на какой-то бал, возможно, занялась бы этим вопросом более серьёзно!

Новогодняя ночь в кругу мужчин

– В канун Нового года в 20:00 я буду играть спектакль в театре. Я уже восьмой год подряд всегда играю спектакль 31 декабря. После – поеду к мужу и коту, в этом году будем встречать втроём. Кот мой – тоже мужчина. Так что и с приметой, что нельзя встречать без мужчин, справлюсь. За новогодним столом их будет двое.

Актриса Алиса Тункевич / пресс-служба

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый год Мамахохотала новости эксклюзив Мамахохотала шоу Алиса Тункевич Новый год 2022

Материалы по теме

MELOVIN впервые поделился деталями шестилетнего романа с парнем
Новости

MELOVIN впервые поделился деталями шестилетнего романа с парнем
Звезда "Дизель Шоу" в третий раз станет отцом
Новости

Звезда "Дизель Шоу" в третий раз станет отцом
Настя Каменских рассказала, о каком подарке мечтает из года в год
Новости

Настя Каменских рассказала, о каком подарке мечтает из года в год
Сергей Притула поделился воспоминаниями о зимних каникулах у бабушки и дедушки
Новости

Сергей Притула поделился воспоминаниями о зимних каникулах у бабушки и дедушки

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK