Актриса шоу "Мамахохотала" Алиса Тункевич: Надеюсь, что гармония Тигра придет и в мою жизнь!

Грядущий 2022 год – Водяного Тигра. Грациозная и хищная кошка олицетворяет собой гармонию во всем. В Новогоднюю ночь важны детали – одежда, макияж, блюда на столе и компания, с которой вы проведете это время.

Все должно быть идеально и на своих местах, чтобы ничего не мешало загадать самые заветные желания. Ведь как встретишь Новый год – так его и проведешь.

Накануне праздника мы спросили у актрисы шоу «Мамахохотала» на НЛО TV Алисы Тункевич: верит ли она в эту примету?

– Скорее верю, чем нет, и конечно, соблюдаю правила чистого дома на Новый год! Надеюсь, что гармония Тигра придёт и в мою жизнь! Насчёт «расхламиться» – я этим занимаюсь весь год, а не только под Новый год. По природе, человек больше любит принимать, чем отдавать, поэтому, заставляю себя отдавать все ненужное. Вспомните, сколько новых вещей мы почти каждый день приносим в дом и как мало мы выбрасываем. Тут нужен баланс. Но самое сложное - это очиститься от обид, злости, зависти и войти в Новый год с чистой головой и добрым сердцем. Это гораздо сложнее! Всем этого желаю!

Немаловажен для символа года Водяного Тигра цвет одежды, в которой его встретить. Глубокий синий, темно-зеленый и серый цвета приумножат ваши финансы. Песочный, золотой и белый – привлекут удачу. А бирюзовый – цвет любви в году грядущем.

Актриса Алиса Тункевич / пресс-служба

– Не заморачиваюсь насчёт этого. Конечно, надеваю красивое платье, туфли, но выбираю из того, что есть дома. Не покупаю ничего специального. Наверное, потому что встречаю дома. Если бы шла на какой-то бал, возможно, занялась бы этим вопросом более серьёзно!

Новогодняя ночь в кругу мужчин

– В канун Нового года в 20:00 я буду играть спектакль в театре. Я уже восьмой год подряд всегда играю спектакль 31 декабря. После – поеду к мужу и коту, в этом году будем встречать втроём. Кот мой – тоже мужчина. Так что и с приметой, что нельзя встречать без мужчин, справлюсь. За новогодним столом их будет двое.

Актриса Алиса Тункевич / пресс-служба

Напомним,