Орел и Решка. Земляне: Козы-мусороеды и лечение ожогами – интересные факты об острове Сокотра

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, которого практически не коснулась цивилизация.

Факт №1: мусор вместо асфальта

Сокотра – довольно большой остров (130 на 50 километров), который находится в Индийском океане, недалеко от Сомали. Здесь всего несколько городков, зато полно самых удивительных природных красот. Чем еще поражает этот остров, рассказали ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов и Michelle Andrade.

В городе Хадибо от мусора не скроешься нигде: он сбоку, сверху, под ногами. Улицы города покрыты слоем утрамбованных пластиковых бутылок. Идешь, а под ногами хрусь-хрусь-хрусь. Дело в том, что на острове раньше было мало людей, и они питались только местными продуктами, рыбой из моря. Рыбу носили в пальмовых листьях, а сейчас – в пластиковых пакетах. То есть это дело привычки, раньше листья просто выбрасывали, когда использовали. Теперь это же делают и с пластиком. Местные не понимают, что это может быть плохо. У людей на Сокотре вообще нет понятия, что мусор надо убирать. Они выпивают воду и бросают бутылку на землю.

Факт №2: козы-мусороеды

На острове живут существа, которые рады кучам мусора. Это – сокотрийские козы! Они научились есть несъедобные вещи – картон, целлофановые пакеты. Облизывают упаковки от шоколадок и чипсов. И даже приспособились переваривать ткань!

И еще один шок: все эти козы не дикие и не безумные – у них есть хозяева. Просто козы так пасутся – вместо лужайки с зеленой травкой у них мусорка с отбросами. Вечером они спокойно возвращаются в свои загончики, – рассказала Michelle. – А потом этих козочек убивают и кушают их картонное мясо.

Факт №3: драконовы деревья

Главное чудо Сокотры – растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Огуречное дерево, бутылочное дерево – будто не с нашей планеты. Но главный символ острова – драконово дерево! Их рисуют где только можно: на вывесках, на бутылках с водой, на номерных знаках.

Эти инопланетные деревья – родственники обычной спаржи. Они абсолютно ни для чего не пригодны – ни для строительства, ни для изготовления мебели, ни даже для костра. Потому что внутри они полые, как труха. Поэтому и выжили на Сокотре спустя столько лет, аж со времен динозавров, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов.

Факт №4: нет дат и возраста

Факт №5: лечение ожогами

Еще одна необычность, которая повергает в шок – сокотрийцы не знают свой возраст. Им эта информация не особо и нужна – пенсии по возрасту все равно нет. У многих нет календаря, и они не знают, какой сейчас год. Вместо чисел говорят что-то вроде: «Год, в котором не осталось ничего из еды, кроме коз».

На Сокотре считают, что лучшее средство от всех болезней – прижигание старой проволокой и ржавым гвоздем. Чуть-чуть болит – прижигают точечно. Сильно болит – прижигают так, что остаются глубокие шрамы на всю жизнь. К 40 годам буквально каждый сокотриец покрыт шрамами от такого «лечения».

Это просто дикость. Сокотрийцы считают, что если не прижечь девочке пупок в младенчестве, то когда она вырастет и забеременеет, у нее разойдется живот, – ужаснулась Andrade.

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