Орел и Решка. Земляне: Опасные гонки, мафиози и культ еды – интересные факты о Сицилии

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов и Michelle Andrade поделились впечатлениями от итальянского острова.

Факт №1: родина гонок

Сицилия – земля страстей и моторов, здесь родилась самая старая гонка в мире – Targa Florio. Она была основана в мае 1906 года.

Гонка проходила на знаменитой трассе Монте Пеллегрино. Причем спорткары носились не только по горам, но и по жилым улицам. Это было зрелищно, но очень опасно! Машины вылетали с трасс, врезались в трибуны, гибли пилоты и зрители, – рассказала Michelle Andrade. – Даже когда на этой трассе не проводят ралли, сицилийцы любят здесь гонять.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты о Сицилии / пресс-служба Нового канала

Местные говорят, что дают волю страсти только на трассе, а в городе водят очень аккуратно. Так вот, аккуратно водить по-сицилийски – это не включать поворотники, не смотреть по зеркалам и не держаться за руль, – рассказала Мишель. – Наверное, поэтому все тачки там – битые и поцарапанные. В Сицилии, если тебе притерли бампер или сбили зеркало, это даже не считается ДТП.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты о Сицилии / пресс-служба Нового канала

Факт №2: no English

Путешествуя по Европе, в любой стране от Норвегии до Португалии, кого ни спроси, все хоть немного знают английский. Но только не на Сицилии. Потому что в школах его плохо знают даже учителя, да и сицилийцы в принципе не любят учиться. Тут каждый пятый, закончив школу, говорит «аривидерчи» любому дальнейшему образованию.

У сицилийцев политика такая: они считают, что если ты к ним приехал в гости, ты и учи итальянский, чего они будут париться? – отметил Кирилл Макашов.

Факт №3: рынок – второй храм

В Сицилии две религии. Первая – католицизм, вторая – еда. На знаменитом рынке Балларо в Палермо будто попадаешь на гастрономическую мессу – там можно найти, что угодно. Даже голову рыбы-меч! Но самое интересное на рынке – сами продавцы, они тут местные звезды.

Для сицилийцев продавец на рынке, как член семьи. Они всю жизнь покупают еду у одного и того же торговца, и даже «передают» его по наследству. Если мать покупала у Джованни, то и дочка будет, – подчеркнул ведущий тревел-шоу на Новом канале. – К тому же, для местных поход на рынок – целое событие! Там они могут и что-то купить, и поговорить о еде, и обсудить новости.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты о Сицилии / пресс-служба Нового канала

Факт №4: культ еды

Когда сицилиец садится за стол, происходит удивительное. Он поглощает еду, а еда – его! Местные обедают и ужинают минимум два часа, и все это время они могут говорить только о блюдах и продуктах.

Сицилийцы никогда не едят в одиночку. Всегда с семьей или друзьями, или всеми сразу. И самое клевое, что никто не сидит в телефоне – они общаются друг с другом. Я бы сказала, что через общение за столом сицилийцы заряжают свои внутренние батарейки, – поделилась впечатлениями Michelle.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты о Сицилии / пресс-служба Нового канала

Факт №5: гостеприимство – закон

23 декабря 2001 года в Сицилии издали первый закон «би-энд-би». Это государственная программа по развитию семейных мини-отелей – когда у сицилийца есть лишние комнаты в доме, он может официально их сдавать путешественникам, и они поселятся не в отеле, а у семьи. А чтобы сицилийцы охотнее селили у себя дома туристов и не загибали цены, этот заработок не облагается налогом.

Факт №6: современные мафиози

Гуляя по Палермо, то тут, то там можно увидеть на дверях заведений яркие наклейки с надписью «Addiopizzo». Но к пицце это никакого отношения не имеет. Эта наклейка означает, что владелец заведения публично отказывается платить дань сицилийской мафии!

Сицилия – родина одной из самых жестоких преступных группировок мира – «Коза Ностры». На их совести массовые убийства, похищения, взрывы, торговля наркотиками и сутенерство. А в перерывах между этим – рекет и вымогательство, – рассказал Кирилл. – Мафиози до сих пор ходят по ресторанам и заставляют платить им дань. Например, по тысяче евро в месяц с каждого ресторана. Чтобы тех, к кому приходила мафия, оставили в покое, приходится по несколько раз вызывать полицию. Но не факт, что это поможет.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты о Сицилии / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!