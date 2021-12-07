Орел и Решка. Земляне: Устричные фермы и зеленые горы – интересные факты о Черногории

Эксклюзив 7 декабря 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Устричные фермы и зеленые горы – интересные факты о Черногории
Орел и Решка. Земляне: Устричные фермы и зеленые горы – интересные факты о Черногории
pixabay.com

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade и Кирилл Макашов рассказали, что их впечатлило в живописной стране на побережье Адриатического моря.

Факт №1: черные или зеленые?

Когда ездишь по этой стране и смотришь по сторонам, ее хочется называть «Зеленогория» – горы там никак не черные. Говорят, когда венецианские купцы приплывали в которскую бухту, им снизу горы казались абсолютно черными. То ли тень так падала, то ли из-за сосновых лесов. Вот и назвали страну Montenegro, что в переводе означает «черная гора».

Орел и Решка. Земляне: Устричные фермы и зеленые горы – интересные факты о Черногории / пресс-служба Нового канала

Факт №2: патриархат

В Черногории за тяжелый физический труд отвечают мужчины. А женщины пропалывают огород, убирают дом, готовят ужин. Иногда могут наколоть дрова. Там говорят: «Не стоит дом на земле, а стоит дом на жене». Но главные в семье – мужчины. Они не помогают женам в быту, максимум, что могут сделать на кухне – приготовить себе кофе.

Факт №3: устричные фермы

Один из видов бизнеса в Черногории – разведение устриц. Сначала моллюски растут в ящиках, затем годовалых малюток цепляют на веревки, чтобы они могли отфильтровать больше планктона и вырасти крупнее. Еще через год собирают урожай.

Орел и Решка. Земляне: Устричные фермы и зеленые горы – интересные факты о Черногории / пресс-служба Нового канала

Факт №4: замкнутые девушки

Черногорцы очень любят украинок. Наших девушек они называют более открытыми и признаются, что с ними можно позаигрывать и поговорить, о чем угодно. А вот черногорки – замкнутые и не так легко идут на контакт.

Факт №5: уникальный яхт-комплекс

В городе Тиват, на берегу Которского залива, расположен Порто-Монтенегро – уникальный яхт-комплекс класса «люкс». Аналогов ему нет во всей Адриатике, а в Европе есть всего несколько подобных проектов.

Это стоянка для супер-, мега- и гигаяхт. Негласно считается, что суперяхта – та, что длиннее 30 метров. Если длиннее 60-ти – это уже мегаяхта. А если больше сотни метров – это гигаяхта. Но их владельцы говорят просто «my boat» – моя лодочка, – посмеялся ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов. – В Порто-Монтенегро можно увидеть яхты с вертолетными площадками и бассейнами. И даже одну из самых быстрых лодок в мире – Galeoserdo. Она стоит 33 миллиона долларов, и именно на ней снимали сцены с фильма «Остров» со Скарлетт Йоханссон. Еще там стоит самая большая парусная яхта в мире – «Черная жемчужина». В ткань ее черных парусов вшиты солнечные панели. Поговаривают о проклятии «Черной жемчужины» – ее владелец умер летом 2021 года от коронавируса, и теперь она стоит, как корабль-призрак.

Орел и Решка. Земляне: Устричные фермы и зеленые горы – интересные факты о Черногории / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!

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