Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции

Эксклюзив 1 декабря 2021 21:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции
Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции
пресс-служба Нового канала

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade и Кирилл Макашов побывали в самой крупной стране скандинавского полуострова и поделились своими впечатлениями.

Факт №1: музыкальная нация

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Говорят, что все шведы слушают группу ABBA. За всех расписаться не можем, но по крайней мере те местные жители, которые общались с Michelle Andrade, этот стереотип подтвердили – у каждого из них в плейлисте есть песни легендарной шведской четверки. Но не ABBA единой! Шведы – вообще главные поставщики хитов. Каждый из нас слышал треки таких местных исполнителей как Dr. Alban, Roxette, Ace of Base, The Cardigans, E-Type, Army of Lovers, Europe. Швеция шесть раз побеждала на «Евровидении». А все потому, что шведские дети учатся в музыкальных школах бесплатно, где пробуют все инструменты, пока не найдут тот, что по душе.

Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции / пресс-служба Нового канала

Факт №2: «шведский» брак – миф

«Шведская» семья – так у нас называют групповой брак. Но в Швеции о таком и не слышали. У них любовь – это только для двоих, третьим может стать разве что ребенок. Правда, когда он рождается у шведов, муж с женой уходят в декрет по очереди. Пока отец сидит с ребенком, мама может заниматься, чем захочет – работать или путешествовать.

В Швеции папы с колясками – на каждом шагу. Всего на декретный отпуск дают 16 месяцев на обоих родителей, из которых отец обязан взять как минимум три. Зарплата при этом остается практически такой же – они получают поддержку от государства. Только есть лимит – не более 30 тысяч крон в месяц (около 90 тыс. грн, – прим. ред.), – рассказала Michelle.

Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции / пресс-служба Нового канала

Факт №3: минимализм – шведское все

Чем скромнее и минималистичнее обстановка в доме, офисе или ресторане, тем для шведа круче. Они говорят: «Простота – новая роскошь». Темные оттенки местные жители любят разбавлять яркими акцентами, но у большинства в тренде минимализм. Это своего рода часть шведской ДНК, – отметил Кирилл Макашов.

Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции / пресс-служба Нового канала

Факт №4: изобретения, покорившие мир

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В Швеции миллионеры и миллиардеры – это изобретатели. Вы когда-нибудь покупали мебель в IKEA (состояние основателя бренда Феодора Ингвара Кампрада – 3,5 млрд долларов), слушали музыку в Spotify (состояние основателя Дэниеля Эка – 2,2 млрд), пользовались Skype, чтобы созвониться с родными (состояние основателя Никласа Зеннстрема – 900 млн)? Все это создали шведы.

Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции / пресс-служба Нового канала

Факт №5: экстрим по-шведски

В соцсетях я познакомилась с местной девушкой, которая обещала меня удивить и попросила захватить купальник. Мы приехали на пирс. Чтобы вы понимали, на улице было 13 градусов тепла, а температуру воды я и знать не хочу. Оказывается, все шведы ныряют в озеро по утрам. И встретить купальщиков можно даже в декабре! – рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале Michelle Andrade. – И это не прикол, это шведский ритуал моргондоп – как только проснулись, до первой чашки кофе пойти поплавать в ледяной воде. Так шведы испокон веков бодрят себя по утрам и закаляются, чтобы выжить в скандинавском холоде. А чтобы не простудиться, сразу после холодных ванн они пьют горячий шоколад с печеньками.

Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!

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