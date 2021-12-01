Орел и Решка. Земляне: Поставщики хитов и полезных приложений – интересные факты о Швеции
Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade и Кирилл Макашов побывали в самой крупной стране скандинавского полуострова и поделились своими впечатлениями.
Факт №1: музыкальная нация
Факт №2: «шведский» брак – миф
«Шведская» семья – так у нас называют групповой брак. Но в Швеции о таком и не слышали. У них любовь – это только для двоих, третьим может стать разве что ребенок. Правда, когда он рождается у шведов, муж с женой уходят в декрет по очереди. Пока отец сидит с ребенком, мама может заниматься, чем захочет – работать или путешествовать.
В Швеции папы с колясками – на каждом шагу. Всего на декретный отпуск дают 16 месяцев на обоих родителей, из которых отец обязан взять как минимум три. Зарплата при этом остается практически такой же – они получают поддержку от государства. Только есть лимит – не более 30 тысяч крон в месяц (около 90 тыс. грн, – прим. ред.), – рассказала Michelle.
Факт №3: минимализм – шведское все
Чем скромнее и минималистичнее обстановка в доме, офисе или ресторане, тем для шведа круче. Они говорят: «Простота – новая роскошь». Темные оттенки местные жители любят разбавлять яркими акцентами, но у большинства в тренде минимализм. Это своего рода часть шведской ДНК, – отметил Кирилл Макашов.
Факт №4: изобретения, покорившие мир
Факт №5: экстрим по-шведски
В соцсетях я познакомилась с местной девушкой, которая обещала меня удивить и попросила захватить купальник. Мы приехали на пирс. Чтобы вы понимали, на улице было 13 градусов тепла, а температуру воды я и знать не хочу. Оказывается, все шведы ныряют в озеро по утрам. И встретить купальщиков можно даже в декабре! – рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале Michelle Andrade. – И это не прикол, это шведский ритуал моргондоп – как только проснулись, до первой чашки кофе пойти поплавать в ледяной воде. Так шведы испокон веков бодрят себя по утрам и закаляются, чтобы выжить в скандинавском холоде. А чтобы не простудиться, сразу после холодных ванн они пьют горячий шоколад с печеньками.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!