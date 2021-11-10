Орел и Решка. Земляне: Запрет на машины и архитектурный хаос – интересные факты об Албании

Блогер Кирилл Макашов побывал на Балканах со съемками тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) и поделился впечатлениями.

Факт №1: запрет на машины

Долгое время Албания была коммунистической страной, изолированной от всего мира. Ею правил диктатор Энвер Ходжа. Он прославился на весь свет сумасбродными приказами. Например, запрещал албанцам иметь личные автомобили! Все машины в стране принадлежали только государственным чиновникам, а автомобили марки Mercedes – только людям, приближенным к диктатору. Сейчас Албания открыта, люди ездят на заработки в другие страны, но вместо того, чтобы покупать новые, более дешевые машины, все равно берут за границей подержанные мерсы – такие автомобили у них на подкорке ассоциируются с роскошью.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Факт №2: джинсам и джазу – нет

Ходжа запрещал людям иметь не только машины, но и любую частную собственность. Запретил слушать рок и джаз, носить джинсы. Покупать любую вражескую продукцию – магнитофоны, радиоприемники и рояли. Людям даже запрещено было ходить на пляж! – добавил Кирилл.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Факт №3: страх камер

Факт №4: архитектурный хаос

Большинство албанцев, когда видят камеру, тушуются. У них тяжелое прошлое – местные жители боятся, что после записи видео пойдет куда-то не туда, будут проблемы с правосудием. Там в медиа часто задают провокационные вопросы, и у людей могут быть с этим проблемы.

Посмотришь налево – турецкая мечеть, посмотришь направо – православная церковь, за ними – футуристичный небоскреб, а за ним – итальянские домики с цветными ставнями. А еще – море типичных советских пятиэтажек.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Еще больше сбивают с толку, что многие дома разрисованы яркими красками, как будто там проходил конкурс детского рисунка, – отметил Макашов. – Гуляя по улицам Тираны – столицы Албании – может сложиться впечатление, что в стране все такое яркое и красивое. Но как только сворачиваешь внутрь дворов, видишь, где начинается настоящая жизнь.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

На кварталы, спрятанные от глаз туристов, у правительства не доходят руки – у страны нет денег. Чтобы не платить за электроэнергию, албанцы подключаются к городским сетям – поэтому по дворам висят гирлянды из проводов.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Воду не дают круглосуточно, ее пускают два-три раза в день. Поэтому людям приходится набирать ее в баки, чтобы иметь возможность помыться, когда захотят.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Факт №5: гостеприимная традиция

Албанцы, как и многие другие земляне, называют себя самым гостеприимным народом.

Местные рассказали, что у них даже есть своя супергостеприимная традиция – платить за человека при первом знакомстве, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Я решил проверить это на себе. И не соврали! Во время ужина подсел за стол к местным ребятам – мы посидели, поговорили, посмеялись. И когда я попросил счет, они сказали, что угостят.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!