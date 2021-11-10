Орел и Решка. Земляне: Запрет на машины и архитектурный хаос – интересные факты об Албании

Эксклюзив 10 ноября 2021 22:47 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Запрет на машины и архитектурный хаос – интересные факты об Албании
Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании
пресс-служба Нового канала

Блогер Кирилл Макашов побывал на Балканах со съемками тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) и поделился впечатлениями.

Факт №1: запрет на машины

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Долгое время Албания была коммунистической страной, изолированной от всего мира. Ею правил диктатор Энвер Ходжа. Он прославился на весь свет сумасбродными приказами. Например, запрещал албанцам иметь личные автомобили! Все машины в стране принадлежали только государственным чиновникам, а автомобили марки Mercedes – только людям, приближенным к диктатору. Сейчас Албания открыта, люди ездят на заработки в другие страны, но вместо того, чтобы покупать новые, более дешевые машины, все равно берут за границей подержанные мерсы – такие автомобили у них на подкорке ассоциируются с роскошью.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Факт №2: джинсам и джазу – нет

Ходжа запрещал людям иметь не только машины, но и любую частную собственность. Запретил слушать рок и джаз, носить джинсы. Покупать любую вражескую продукцию – магнитофоны, радиоприемники и рояли. Людям даже запрещено было ходить на пляж! – добавил Кирилл.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Факт №3: страх камер

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Большинство албанцев, когда видят камеру, тушуются. У них тяжелое прошлое – местные жители боятся, что после записи видео пойдет куда-то не туда, будут проблемы с правосудием. Там в медиа часто задают провокационные вопросы, и у людей могут быть с этим проблемы.

Факт №4: архитектурный хаос

Посмотришь налево – турецкая мечеть, посмотришь направо – православная церковь, за ними – футуристичный небоскреб, а за ним – итальянские домики с цветными ставнями. А еще – море типичных советских пятиэтажек.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Еще больше сбивают с толку, что многие дома разрисованы яркими красками, как будто там проходил конкурс детского рисунка, – отметил Макашов. – Гуляя по улицам Тираны – столицы Албании – может сложиться впечатление, что в стране все такое яркое и красивое. Но как только сворачиваешь внутрь дворов, видишь, где начинается настоящая жизнь.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

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На кварталы, спрятанные от глаз туристов, у правительства не доходят руки – у страны нет денег. Чтобы не платить за электроэнергию, албанцы подключаются к городским сетям – поэтому по дворам висят гирлянды из проводов.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Воду не дают круглосуточно, ее пускают два-три раза в день. Поэтому людям приходится набирать ее в баки, чтобы иметь возможность помыться, когда захотят.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Факт №5: гостеприимная традиция

Албанцы, как и многие другие земляне, называют себя самым гостеприимным народом.

Местные рассказали, что у них даже есть своя супергостеприимная традиция – платить за человека при первом знакомстве, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Я решил проверить это на себе. И не соврали! Во время ужина подсел за стол к местным ребятам – мы посидели, поговорили, посмеялись. И когда я попросил счет, они сказали, что угостят.

Орел и Решка. Земляне: интересные факты об Албании / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

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