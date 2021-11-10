Орел и Решка. Земляне: Запрет на машины и архитектурный хаос – интересные факты об Албании
Блогер Кирилл Макашов побывал на Балканах со съемками тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) и поделился впечатлениями.
Факт №1: запрет на машины
Факт №2: джинсам и джазу – нет
Ходжа запрещал людям иметь не только машины, но и любую частную собственность. Запретил слушать рок и джаз, носить джинсы. Покупать любую вражескую продукцию – магнитофоны, радиоприемники и рояли. Людям даже запрещено было ходить на пляж! – добавил Кирилл.
Факт №3: страх камер
Факт №4: архитектурный хаос
Посмотришь налево – турецкая мечеть, посмотришь направо – православная церковь, за ними – футуристичный небоскреб, а за ним – итальянские домики с цветными ставнями. А еще – море типичных советских пятиэтажек.
Еще больше сбивают с толку, что многие дома разрисованы яркими красками, как будто там проходил конкурс детского рисунка, – отметил Макашов. – Гуляя по улицам Тираны – столицы Албании – может сложиться впечатление, что в стране все такое яркое и красивое. Но как только сворачиваешь внутрь дворов, видишь, где начинается настоящая жизнь.
Воду не дают круглосуточно, ее пускают два-три раза в день. Поэтому людям приходится набирать ее в баки, чтобы иметь возможность помыться, когда захотят.
Факт №5: гостеприимная традиция
Албанцы, как и многие другие земляне, называют себя самым гостеприимным народом.
Местные рассказали, что у них даже есть своя супергостеприимная традиция – платить за человека при первом знакомстве, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Я решил проверить это на себе. И не соврали! Во время ужина подсел за стол к местным ребятам – мы посидели, поговорили, посмеялись. И когда я попросил счет, они сказали, что угостят.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!