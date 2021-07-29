Местные разводилы и кидалы: как туристу не стать жертвой обмана в Турции

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка» Michelle Andrade рассказала, как турки могут «кинуть» туристов на деньги

О стамбульских мошенниках ходят легенды. Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» , которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade проверила, правдивы ли слухи, которые ходят о жителях Турции.

Я расскажу о тех турках, за которых самим туркам было бы стыдно. Туристу нужно быть очень внимательным с таксистами, потому что они могут обманывать и давать фальшивые деньги, – отметила Michelle Andrade. – Есть еще несколько типажей турецких разводил. Единственный способ спастись от них – бежать!

Типаж №1: красивые обольстители

Они встречают вас на улице и начинают кружить – дарят цветы, играют на скрипке. А потом требуют за это деньги.

Типаж №2: коварные чистильщики обуви

На улицах Стамбула или любого другого турецкого города вы можете встретить чистильщиков обуви. Вот один из них идет по улице, как бы случайно роняет щетку, а вежливый турист ее поднимает. За такое доброе дело благодарный хозяин щетки предлагает туристам начистить их обувь до блеска. А дальше не нужно уметь читать по губам, чтобы понять, что чистильщик требует денежки за то, что почистил обувь.

Типаж №3: липовый парфюмер

Эти разводилы ловят вас на улице и предлагают французские духи с большой скидкой. Мошенник уверяет: парфюм оригинальный, а хорошая цена – из-за того, что это конфискат. Но те, кто повелся на скидку, пишут, что вместо духов в бутылочках просто пахнущая водичка, – отметила ведущая тревел-шоу.

Сначала обманщик предлагает духи за 75 евро, потом за 50, а когда чувствует, что рыбка вот-вот сорвется с крючка, сбрасывают цену до минимума – 20 евро за три бутылки.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,