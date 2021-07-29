Местные разводилы и кидалы: как туристу не стать жертвой обмана в Турции
Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка» Michelle Andrade рассказала, как турки могут «кинуть» туристов на деньги
Я расскажу о тех турках, за которых самим туркам было бы стыдно. Туристу нужно быть очень внимательным с таксистами, потому что они могут обманывать и давать фальшивые деньги, – отметила Michelle Andrade. – Есть еще несколько типажей турецких разводил. Единственный способ спастись от них – бежать!
Типаж №1: красивые обольстители
Они встречают вас на улице и начинают кружить – дарят цветы, играют на скрипке. А потом требуют за это деньги.
Типаж №2: коварные чистильщики обуви
Типаж №3: липовый парфюмер
Эти разводилы ловят вас на улице и предлагают французские духи с большой скидкой. Мошенник уверяет: парфюм оригинальный, а хорошая цена – из-за того, что это конфискат. Но те, кто повелся на скидку, пишут, что вместо духов в бутылочках просто пахнущая водичка, – отметила ведущая тревел-шоу.
Сначала обманщик предлагает духи за 75 евро, потом за 50, а когда чувствует, что рыбка вот-вот сорвется с крючка, сбрасывают цену до минимума – 20 евро за три бутылки.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!
Напомним,