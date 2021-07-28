У кого більше?: Макс Узол и Оля Манько дали несколько советов для удачного отдыха в Одессе

Летом туристов в Одессе, наверное, больше, чем местных жителей. Встретить их можно, конечно же, у памятника Дюку, Потемкинской лестницы, Национального театра оперы и балета.

Воронцовский маяк

Тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько решили сделать ваш отпуск в Одессе ярче и подобрали несколько непопсовых локаций. Покупайте билеты!

К маяку так просто не попадешь. Это можно сделать только с официальной экскурсией, на которую нужно записаться заранее и предоставить свои паспортные данные. Довозят до места на автобусе. Пешком нельзя, потому что маяк считается режимным объектом. Стоимость двухчасовой экскурсии – 240 грн с человека. Высота Воронцовского маяка – 26 метров. Говорят, что он – самый романтичный в Украине. А колокол вообще исполняет желания. Мы попробовали, советуем и вам!

Макс Узол и Оля Манько / пресс-служба Нового канала

Подводный музей

Эта локация – сплошное удивление. Находится в школе дайвинга, что у пляжа Ланжерон, сразу за дельфинарием и отелем «Немо». Чтобы нырять было интереснее, работники сделали там подводный музей. Стоимость – 800 грн. Продолжительность развлечения 2,5 часа, из которых само погружение длится около одного часа. В подводном музее – 13 памятников и куча разных прикольных мелочей: якоря, сундук со скелетом, был даже подводный компьютер, но его смыло во время шторма. Очень прикольно, будто в другой мир попадаешь. Главное – преодолеть страх.

Самая узкая улица Одессы

Локация находится в известном всем Одесском пассаже. Если зайти внутрь, то можно найти этот секрет. Зайдите в арочку с надписью Irish pub и попадете на самую узкую улицу Одессы. Расставив руки я почти коснулся стен с обеих сторон. Мне это место напомнило улочки Барселоны. Очень тихо и уютно!

Отдых в Одессе / пресс-служба Нового канала

Смотровая площадка на 360°

Мы хотели посоветовать вам смотровую площадку, но поняли, что как таковой ее в Одессе нет. Но мы не опустили руки и нашли прекрасный ресторанчик, откуда открывается вид на Одессу. Кафе называется «Облака». Очень стильное заведение, хочется остаться. Но самое главное – вид на город и море на 360°. Идеальное место, чтобы встретить закат.

Оля Манько на отдыхе в Одессе / пресс-служба Нового канала

Напомним,