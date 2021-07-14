У кого більше?: Макс Узол и Оля Манько дали несколько советов для удачного отдыха у Азовского моря
Ведущие Макс Узол и Оля Манько рассказалаи, что нужно знать о популярном украинском курорте.
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У Кирилловки неоднозначная репутация, – говорит блогер. – Кто-то ее хейтит – говорит, что лучше неделю в турецком all-inclusive, чем две здесь. А кто-то по 10-15 лет подряд ездит сюда отдыхать и не собирается менять ее ни на что. Мы же разберемся, что особенного в этом курорте и расскажем все моменты, которые нужно знать о Кирилловке.
Как доехать?
Мы решили добираться на море очень необычным способом – на самолете. Лететь нужно из Киева в Запорожье, а оттуда еще ехать до курорта арендованной машиной. Таким образом вы сэкономите силы и время, но это получится несколько дороже. Также можно доехать на своем автомобиле. Мы имеем такой опыт. Правда, очень утомляют 12 часов дороги из Киева. К тому же, не везде есть хороший асфальт. Ну, и самый бюджетный вариант – поезд. Можно доехать из Киева до Мелитополя, и там тоже еще немного на машине или общественным автобусом.
Где поплавать?
Где жить?
Я не ожидал, но цены на жилье в Кирилловке колеблются в огромном диапазоне. Можно остановиться на скромной базе у какой-то бабушки, где за сутки заплатите меньше сотни гривен, а можно выбрать для отдыха шикарный отель, где номер стоит девять тысяч гривен. Мы выбрали комфортный номер-студию с видом на лиман. Заплатили за него 1800 грн за сутки. В высокий сезон будет почти на 500 грн дороже.
Что поесть?
Начну с того, что на пляже еда сама к тебе приходит. Горячая кукуруза, пахлава медовая, попкорн, креветка местная и океанская и даже экзотические коктейли в кокосах. Все, чего душа пожелает. Заведений вне пляжа тоже множество! Ценовой диапазон – огромный. Можно пообедать в местном кафе или ресторане, а можно зайти в буфет, где большие порции, не менее вкусно, а потратите на двух человек максимум 200 грн.