У кого більше?: Макс Узол и Оля Манько дали несколько советов для удачного отдыха у Азовского моря

Ведущие Макс Узол и Оля Манько рассказалаи, что нужно знать о популярном украинском курорте.

Украинские блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько продолжают делиться полезной информацией для ваших отпусков! Они проложили маршрут и узнали секреты известного на всю Украину курорта – Кирилловку.

Сохраняйте актуальные советы!

У Кирилловки неоднозначная репутация, – говорит блогер. – Кто-то ее хейтит – говорит, что лучше неделю в турецком all-inclusive, чем две здесь. А кто-то по 10-15 лет подряд ездит сюда отдыхать и не собирается менять ее ни на что. Мы же разберемся, что особенного в этом курорте и расскажем все моменты, которые нужно знать о Кирилловке.

Как доехать?

Мы решили добираться на море очень необычным способом – на самолете. Лететь нужно из Киева в Запорожье, а оттуда еще ехать до курорта арендованной машиной. Таким образом вы сэкономите силы и время, но это получится несколько дороже. Также можно доехать на своем автомобиле. Мы имеем такой опыт. Правда, очень утомляют 12 часов дороги из Киева. К тому же, не везде есть хороший асфальт. Ну, и самый бюджетный вариант – поезд. Можно доехать из Киева до Мелитополя, и там тоже еще немного на машине или общественным автобусом.

Отдых в Кирилловке / пресс-служба Нового канала

Где поплавать?

Где жить?

В Кирилловке – 20 км достаточно широких пляжей. Можно загорать на песке на своей подстилке или взять в аренду шезлонг. Море довольно чистое, прозрачное, кое-где водоросли, но это не страшно. Медузы здесь могут быть только в августе. Самое важное, что Кирилловка находится в чистой зоне. Поблизости нет предприятий или производств, поэтому за это можете не волноваться. Если у вас есть свой автомобиль, советуем посетить дикие пляжи. Или такие, которые находятся чуть дальше от курортного центра. Нам понравилась Федотова коса. Там чище море и значительно тише.

Я не ожидал, но цены на жилье в Кирилловке колеблются в огромном диапазоне. Можно остановиться на скромной базе у какой-то бабушки, где за сутки заплатите меньше сотни гривен, а можно выбрать для отдыха шикарный отель, где номер стоит девять тысяч гривен. Мы выбрали комфортный номер-студию с видом на лиман. Заплатили за него 1800 грн за сутки. В высокий сезон будет почти на 500 грн дороже.

Отдых в Кирилловке / пресс-служба Нового канала

Что поесть?

Начну с того, что на пляже еда сама к тебе приходит. Горячая кукуруза, пахлава медовая, попкорн, креветка местная и океанская и даже экзотические коктейли в кокосах. Все, чего душа пожелает. Заведений вне пляжа тоже множество! Ценовой диапазон – огромный. Можно пообедать в местном кафе или ресторане, а можно зайти в буфет, где большие порции, не менее вкусно, а потратите на двух человек максимум 200 грн.

Как развлечься?

Из местных фишек: свеженькая аллея зонтиков, памятник маяку возле автостанции и пиратский корабль «Черная жемчужина». Главное место прогулок приезжих – приморский бульвар, где множество сувенирных лавок, кафе, баров, уличной еды. Такой типичный украинский курорт. Также здесь советуют посетить: аквариум, динопарк, Кирилловскую Сечь, аквапарк и лунапарк. Не забудьте, что на пляжах есть множество развлечений: катамараны, надувные водные аттракционы, водная горка. Одним словом, скучать времени не будет. Хорошего и веселого отдыха!

Отдых в Кирилловке / пресс-служба Нового канала

Напомним,