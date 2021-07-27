Танці з зірками-2021: Илона Гвоздева заявила, что больше не примет участия в шоу

Поклонники проекта "Танцы со звездами" больше не увидят на паркете полюбившуюся танцовщицу Илону Гвоздеву.

Победительница шоу "Танці з зірками-2018" Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграм сообщила, что больше не выйдет на паркет танцевального проекта. Свое решение звезда объяснила тем, что пришло время двигаться дальше, выходить за рамки простой "Танцовщицы", искать себя.

Вот и подошла к концу моя танцевальная история длинною в 4 года! Каждый раз выходя на сцену я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнёр был по- своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала Вам, мои дорогие зрители. За это время я старалась отдавать всю себя своему любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить Вам праздник. Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя… Я чувствую что могу быть больше, чем просто Танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнёров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые и я хочу быть в их числе! Спасибо коллегам, которые были рядом и всегда мотивировали быть лучше! Спасибо моей семье за поддержку и терпение. Спасибо мне за меня! Спасибо вам, мои дорогие и любимые зрители за любовь, веру и признание. Я буду скучать… Книга «Танцы со звёздами» станцована, погасли софиты, занавес закрыт…

Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин победили в шоу Танці з зірками-2018 / instagram.com/ilonagvozdeva

Поклонники были расстроены таким решением Илоны, ведь ее сила и мощь в танцах – это нечто удивительное, поразительное, вызывающее восторг и восхищение. Фолловеры все же надеются, что увидят Гвоздеву в кресле судьи шоу, не в этом сезоне, так в следующем.

Напомним,