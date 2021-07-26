Танці з зірками-2021: звезда Женского Квартала станет участницей нового сезона
26 июля 2021 15:30
Недавно украинский актер, звезда сериала «След» Алексей Суровцев принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов участнице «Жіночого Кварталу» Анастасии Оруджовой.
Я никогда в детстве не занималась танцами. Даже стеснялась танцевать в детских лагерях, всегда просто стояла у стены, - комментирует участница "Жіночого Кварталу" Анастасия Оруджова. - "Танцы со звездами" для меня - это вызов всем моим физическим возможностям, поскольку даже встать в правильную стойку перед началом танца - для меня уже как отдельный вид искусства, - прокомментировала Анастасия Оруджова.
Анастасия бросила вызов капитану команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Ивану Люленову, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.