Танці з зірками-2021: звезда Женского Квартала станет участницей нового сезона

26 июля 2021 15:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: звезда Женского Квартала станет участницей нового сезона

Недавно украинский актер, звезда сериала «След» Алексей Суровцев принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов участнице «Жіночого Кварталу» Анастасии Оруджовой.

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Сегодня юмористка Настя Оруджова приняла челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором ее коллега Юрий Ткач делится опытом участия в «Танцах со звездами».

Я никогда в детстве не занималась танцами. Даже стеснялась танцевать в детских лагерях, всегда просто стояла у стены, - комментирует участница "Жіночого Кварталу" Анастасия Оруджова. - "Танцы со звездами" для меня - это вызов всем моим физическим возможностям, поскольку даже встать в правильную стойку перед началом танца - для меня уже как отдельный вид искусства, - прокомментировала Анастасия Оруджова.

Анастасия бросила вызов капитану команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Ивану Люленову, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.
 

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