Илона Гвоздева рассказала, как прошел отпуск с детьми в Египте: Синяки под глазами и минус 3 кг

27 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Илона Гвоздева рассказала, как прошел отпуск с детьми в Египте: Синяки под глазами и минус 3 кг
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Илона Гвоздева очень хотела отдохнуть от декретных будней на море, но ее супруг не смог составить ей компанию. Знаменитость отправилась в Египет с детьми и мамой. Насыщенный отпуск танцовщица вспоминает по сей день.

Читайте такжеНаталья Могилевская из-за участия в челлендже на похудение отстригла локоны ‒ видео
В интервью Кате Осадчей Илона призналась, что в Египте она больше устала, чем отдохнула. Ей с двумя детьми очень не хватало помощи мужа или няни. Когда другие люди возвращаются с отпуска с красивым загаром и лишними килограммами, то Гвоздева умудрилась скинуть 3 кг и получить синяки под глазами.

Мы поехали без мужа, но с мамой и это, честно говоря, был ужас. Я очень люблю своих детей, но все на отдыхе набирают вес, приезжают с ярким лицом. Я приехала с синяками под глазами и минус 3 кг. Доминика отдала маме, Рию приняла, Рию отдала, Доминика забрала. Все хотят спать и есть с мамой, все хотят маму. Поэтому я поняла, что наши будущие отпуска с детьми ‒ только с няней,
‒ заявила молодая мама.

Илона Гвоздева с сыном и дочкой / социальная сеть Instagram

Читайте такжеДюймовочка: Анна Кошмал восхитила точеной фигурой в откровенном наряде
Ранее звезда в своем микроблоге написала целый развернутый пост об отдыхе с маленькими детьми за границей, где назвала его «квестом на скорость не для слабонервных». А также добавила, что для нее это скорее ответственная миссия, словно роль в фильме, где она главный герой и у нее 33 задания.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд отдых звезд социальные сети фото Илона Гвоздева

Материалы по теме

Актриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком
Новости

Актриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком
Рене Зеллвегер заподозрили в новом романе с телеведущим, который младше ее на 10 лет
Новости

Рене Зеллвегер заподозрили в новом романе с телеведущим, который младше ее на 10 лет
Настя Каменских сверкнула идеальной фигурой в малиновом бикини ‒ горячий кадр
Новости

Настя Каменских сверкнула идеальной фигурой в малиновом бикини ‒ горячий кадр
Гороскоп на 28 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 28 июня 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета

Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Популярное видео

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 25.05.2021)

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 25.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK