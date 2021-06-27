Илона Гвоздева рассказала, как прошел отпуск с детьми в Египте: Синяки под глазами и минус 3 кг
27 июня 2021 18:00
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram
Илона Гвоздева очень хотела отдохнуть от декретных будней на море, но ее супруг не смог составить ей компанию. Знаменитость отправилась в Египет с детьми и мамой. Насыщенный отпуск танцовщица вспоминает по сей день.
Илона призналась, что в Египте она больше устала, чем отдохнула. Ей с двумя детьми очень не хватало помощи мужа или няни. Когда другие люди возвращаются с отпуска с красивым загаром и лишними килограммами, то Гвоздева умудрилась скинуть 3 кг и получить синяки под глазами.
Мы поехали без мужа, но с мамой и это, честно говоря, был ужас. Я очень люблю своих детей, но все на отдыхе набирают вес, приезжают с ярким лицом. Я приехала с синяками под глазами и минус 3 кг. Доминика отдала маме, Рию приняла, Рию отдала, Доминика забрала. Все хотят спать и есть с мамой, все хотят маму. Поэтому я поняла, что наши будущие отпуска с детьми ‒ только с няней,‒ заявила молодая мама.
Илона Гвоздева с сыном и дочкой / социальная сеть Instagram
Напомним,