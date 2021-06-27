Илона Гвоздева рассказала, как прошел отпуск с детьми в Египте: Синяки под глазами и минус 3 кг Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Хореограф Илона Гвоздева социальная сеть Instagram

Илона Гвоздева очень хотела отдохнуть от декретных будней на море, но ее супруг не смог составить ей компанию. Знаменитость отправилась в Египет с детьми и мамой. Насыщенный отпуск танцовщица вспоминает по сей день.