Илона Гвоздева поразмышляла о соответствии характера и темперамента со своим знаком зодиака
9 мая 2021 14:00
Певица Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram
Хореограф Илона Гвоздева активно ведет свой блог в Instagram. Молодая мама делится секретами материнства, проводит танцевальные мастер-классы и рассуждает на популярные темы.
знаменитость поделилась пикантным снимком с отдыха, на котором позирует лежа на песке в купальнике коричневого цвета. Девушка приняла сексуальную позу, продемонстрировав точеную фигуру. В посте Илона написала свое отношение к знакам зодиака, и их совместимостью с человеком.
Танцовщица родилась под знаком Льва, и считает, что этот знак полностью ей подходит:
Женщина Лев – царица всея Вселенной. Она звезда, ожившее искусство, бриллиант, которым простые смертные могут любоваться, но только не трогать. Все это самолюбие каким-то невероятным способом помещается в 60 килограмм, и портят жизнь все остальным женщинам. Несмотря на ярую любовь к независимости, Львица отличная жена, мама и хозяйка… Благодаря своим уму, обаянию и особенностям поведения, карьерная лестница для Львицы чудесным образом превращается в лифт. Читая свою характеристику, понимаю, что идеально соответствую своему знаку зодиака.
Напомним,