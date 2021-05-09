Илона Гвоздева поразмышляла о соответствии характера и темперамента со своим знаком зодиака

9 мая 2021 14:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева поразмышляла о соответствии характера и темперамента со своим знаком зодиака
Певица Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Хореограф Илона Гвоздева активно ведет свой блог в Instagram. Молодая мама делится секретами материнства, проводит танцевальные мастер-классы и рассуждает на популярные темы.

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В этот раз знаменитость поделилась пикантным снимком с отдыха, на котором позирует лежа на песке в купальнике коричневого цвета. Девушка приняла сексуальную позу, продемонстрировав точеную фигуру. В посте Илона написала свое отношение к знакам зодиака, и их совместимостью с человеком.

Танцовщица родилась под знаком Льва, и считает, что этот знак полностью ей подходит:

Женщина Лев – царица всея Вселенной. Она звезда, ожившее искусство, бриллиант, которым простые смертные могут любоваться, но только не трогать. Все это самолюбие каким-то невероятным способом помещается в 60 килограмм, и портят жизнь все остальным женщинам. Несмотря на ярую любовь к независимости, Львица отличная жена, мама и хозяйка… Благодаря своим уму, обаянию и особенностям поведения, карьерная лестница для Львицы чудесным образом превращается в лифт. Читая свою характеристику, понимаю, что идеально соответствую своему знаку зодиака.

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Фолловеры принялись обсуждать заявленную в посте тему. Многие согласились с тем, что соответствуют своему знаку зодиака, другие же ‒ похвалили хореографа за роскошное тело после вторых родов.

Напомним,

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