Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца ‒ фото

8 мая 2021 15:00 Катерина Даниленко
Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца ‒ фото
Телеведущая Рамина Эсхакзай
социальная сеть Instagram

Телеведущая Рамина Эсхакзай выходит замуж!

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Девушка неоднократно заявляла, что длительное время ждала предложения от возлюбленного, адвоката Евгения Пронина. Во время отдыха на Мальдивах мужчина наконец-то подарил звезде заветное колечко.

Пара состоит в отношениях около двух с половиной лет. В социальных сетях блогер признавалась, что ей уже хочется поскорее узаконить отношения с избранником, поэтому свадьбу Рамина, скорее всего, откладывать не собирается.

Рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому сообщаю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!
– написал мужчина в микроблоге под снимком с обручальным кольцом.

Рамина поделилась таким же кадром в своем Instagram и подтвердила радостное известие:

Раз все уже знают, таки да. Он это сделал! Он это ‒ Евгений Пронин.

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Фолловеры за несколько часов засыпали экс-возлюбленную Виталия Козловского восторженными поздравлениями: «Поздравляем! Счастья и побольше поездок на Мальдивы», «Красивое кольцо. Мои поздравления!», «Это случилось! Ура!», «Красивая пара! Огромной вам любви».

Напомним,

Рамина Эсхакзай с возлюбленным Евгением Прониным / социальная сеть Instagram
 

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