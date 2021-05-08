Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца ‒ фото

Телеведущая Рамина Эсхакзай выходит замуж!

Девушка неоднократно заявляла, что длительное время ждала предложения от возлюбленного, адвоката Евгения Пронина. Во время отдыха на Мальдивах мужчина наконец-то подарил звезде заветное колечко.

Пара состоит в отношениях около двух с половиной лет. В социальных сетях блогер признавалась, что ей уже хочется поскорее узаконить отношения с избранником, поэтому свадьбу Рамина, скорее всего, откладывать не собирается.

Рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому сообщаю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!

– написал мужчина в микроблоге под снимком с обручальным кольцом.

Рамина поделилась таким же кадром в своем Instagram и подтвердила радостное известие:

Раз все уже знают, таки да. Он это сделал! Он это ‒ Евгений Пронин.

Фолловеры за несколько часов засыпали экс-возлюбленную Виталия Козловского восторженными поздравлениями: «Поздравляем! Счастья и побольше поездок на Мальдивы», «Красивое кольцо. Мои поздравления!», «Это случилось! Ура!», «Красивая пара! Огромной вам любви».

Напомним,