Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца ‒ фото
Телеведущая Рамина Эсхакзай выходит замуж!
Пара состоит в отношениях около двух с половиной лет. В социальных сетях блогер признавалась, что ей уже хочется поскорее узаконить отношения с избранником, поэтому свадьбу Рамина, скорее всего, откладывать не собирается.
Рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому сообщаю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!– написал мужчина в микроблоге под снимком с обручальным кольцом.
Рамина поделилась таким же кадром в своем Instagram и подтвердила радостное известие:
Раз все уже знают, таки да. Он это сделал! Он это ‒ Евгений Пронин.
Напомним,
- звезда сериала "Папаньки" Ольга Атанасова рассталась с мужем спустя 9 лет брака.
- Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство.