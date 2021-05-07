Елена-Кристина Лебедь впервые показала маму – фото
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь поделилась самым заветным желанием о матери.
И, кстати, порадовала не только трогательным снимком, но и черно-белым кадром, где ведущая еще маленькая. Также рассказала о самом заветном желании, связанным с мамой.
Я хотела подарить ей Louis Vuitton, звездочку с неба, модные очки и все чудеса мира!!! А она говорит, что главное Чудо у нее уже есть. Сколько бы я ни делала для мамы подарков, самых разнообразных, реакция на них всегда одна. Цитирую: «Главное, чтобы ты была счастлива и здорова!» – с улыбкой рассказывает ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь. – И я все понимаю, ведь на ее подарки всегда отвечаю аналогично. Добавляю только одно слово: «и ВЕЧНАЯ!»
Смотрите премьеру шестого сезона «Аферисты в сетях» в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,