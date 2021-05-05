ТОП-3 жутко интересных психологических триллеров от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь порекомендовала несколько интересных фильмов.

«Платформа», 2020

Психологические триллеры — один из самых интересных жанров кино. Здесь немного от детектива, немного от ужасов, немного от драмы — оттого такие фильмы нравятся огромному количеству людей. Если вы входите в их число, предлагаем обратить внимание на три киноленты, которые рекомендует посмотреть ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

Действие этого испанского фильма разворачивается в многоэтажной тюрьме. На каждом этаже — двое заключенных. Каждый день через центр башни спускается платформа с едой. Пищи хватило бы на всех, но жители верхних этажей едят намного больше, чем им нужно, чтобы выжить, а жители нижних этажей не получают даже объедков, поэтому умирают от голода. Выжить и изменить закрепившиеся устои пытается новый заключенный — мужчина по имени Горенг.

«Няня», 2020

По сюжету фильма, в огромном старинном поместье живет восьмилетняя девочка Флора и ее брат-подросток Майлс, родители которых умерли. Воспитывает ее няня — девушка по имени Кейт Мэндел. После своего переезда в дом Кейт сталкивается с рядом странностей и раскрывает семейные секреты…

«Перелом», 2019

Это история о мужчине Рэе, который попадает в больницу вместе с женой и дочерью — малышка сломала руку во время поездки. Он уснул в зале ожидания, а когда проснулся, увидел, что жена и дочь бесследно исчезли. Более того, в больнице их якобы никто и не видел. Рэй подозревает, что-то неладное, но даже не представляет, тайну какого масштаба придется ему раскрыть.

Напомним,