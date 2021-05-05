ТОП-3 жутко интересных психологических триллеров от Елены-Кристины Лебедь
Ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь порекомендовала несколько интересных фильмов.
«Платформа», 2020
Действие этого испанского фильма разворачивается в многоэтажной тюрьме. На каждом этаже — двое заключенных. Каждый день через центр башни спускается платформа с едой. Пищи хватило бы на всех, но жители верхних этажей едят намного больше, чем им нужно, чтобы выжить, а жители нижних этажей не получают даже объедков, поэтому умирают от голода. Выжить и изменить закрепившиеся устои пытается новый заключенный — мужчина по имени Горенг.
«Няня», 2020
«Перелом», 2019
Это история о мужчине Рэе, который попадает в больницу вместе с женой и дочерью — малышка сломала руку во время поездки. Он уснул в зале ожидания, а когда проснулся, увидел, что жена и дочь бесследно исчезли. Более того, в больнице их якобы никто и не видел. Рэй подозревает, что-то неладное, но даже не представляет, тайну какого масштаба придется ему раскрыть.
Напомним,