Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь раскрыла около 30 новых мошеннических схем

3 мая 2021 11:50 Юлия Туренко
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь раскрыла около 30 новых мошеннических схем
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба

Стать жертвой аферистов может стать кто угодно: стоит лишь на пару минут потерять бдительность, как находчивые мошенники обдерут, как липку.

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Чтобы помочь украинцам избежать таких ситуаций, Елена-Кристина Лебедь раскрыла около 30 новых мошеннических схем в шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях», премьеру которого Новый канал покажет 10 мая. И вот почему ее стоит посмотреть всем.

Каждый день эти аферы «работают» вокруг вас. И зацепить могут там, где вы даже не ожидаете! – отметила ведущая Нового канала. – Ну, что вы можете ожидать страшного, покупая сумочку по объявлению на сайте объявлений? Правда, ничего? Или придя в приличное агентство в центре столицы по аренде квартир? Или встретив на сайте знакомств состоятельного и щедрого моряка? Или захотев пойти на обычный кастинг для кино? Или покупая б/у детскую коляску?

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба

Елена-Кристина Лебедь не понаслышке знает: мошенники могут воспользоваться вашим доверием в самых неожиданных ситуациях. И сделает все для того, чтобы их побороть.

Не дайте шансов аферистам утереть вам нос. Лучше – вы им! А мы вам поможем! – подытожила Елена-Кристина Лебедь.

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» – в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!

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