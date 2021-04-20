Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь приоткрыла занавес тайны нового сезона проекта
20 апреля 2021 12:50
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
Елена-Кристина Лебедь - девушка яркая.
«Аферисты в сетях» ей приходится профессионально маскироваться и примерять самые невообразимые наряды. Подбирает их, кстати, сама Елена-Кристина, в зависимости от психологического портрета, на который клюнул аферист.
В шестом сезоне «Аферистов в сетях», премьеру которого Новый канал покажет 10 мая, ведущая предстанет в неожиданных образах.
Я еще не была Белоснежкой, которую обматюкали с ног до головы, а пришлось, - смеется Елена-Кристина Лебедь. - И второй женой султана я еще не была – а пришлось! И несчастной одиночкой, у которой гномики забирали целлюлит и уносили в пещерку. Не спрашивайте - это надо просто видеть!
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Но мой любимый - образ дурочки-с-переулочка, которая довела до истерики (это надо было слышать) наглого коллектора! - отметила ведущая.
Напомним,