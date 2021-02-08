Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь сама стала жертвой злоумышленников
Ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал), которая уже много лет разоблачает злоумышленников, и сама когда-то стала их жертвой.
Когда-то я повелась на очень распространенную схему, а именно, на телефонную аферу. Такие злоумышленники берут на скорость и на ошарашивание, – призналась ведущая Нового канала. – Мне позвонили и сказали, что я выиграла приз – стиральную машинку. Чтобы забрать ее, нужно прямо сейчас заплатить страховой взнос в качестве гарантии, что я приду за призом.
За доверие к незнакомцам ведущая Нового канала поплатилась тысячей гривен, зато получила важный жизненный опыт.
Помню как сейчас: со мной были друзья, которые не понимали, что происходит, а я перевожу тысячу гривен и свято верю, что сейчас мы заберем стиральную машину… В итоге машинку я так и не получила, зато мозги мне постирали, – подытожила Лебедь.
Новые разоблачения от Елены-Кристины Лебедь – в шестом сезоне «Аферистов в сетях», который Новый канал покажет уже этой весной!
Напомним,