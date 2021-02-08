Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь сама стала жертвой злоумышленников

8 февраля 2021 15:45 Юлия Крутиева
Ведущая проекта
Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба

Ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал), которая уже много лет разоблачает злоумышленников, и сама когда-то стала их жертвой.

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Во вторник, 9 февраля, во всем мире будут отмечать День безопасности интернета. В этот день принято напоминать, что цифровыми технологиями нужно пользоваться ответственно и с умом. Как не попасться на крючок злоумышленников, знает Елена-Кристина Лебедь – ведущая проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого скоро покажет Новый канал. И хотя девушка помогла многим избежать ловушек, как-то она и сама стала жертвой аферистов.

Когда-то я повелась на очень распространенную схему, а именно, на телефонную аферу. Такие злоумышленники берут на скорость и на ошарашивание, – призналась ведущая Нового канала. – Мне позвонили и сказали, что я выиграла приз – стиральную машинку. Чтобы забрать ее, нужно прямо сейчас заплатить страховой взнос в качестве гарантии, что я приду за призом.

Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба

За доверие к незнакомцам ведущая Нового канала поплатилась тысячей гривен, зато получила важный жизненный опыт.

Помню как сейчас: со мной были друзья, которые не понимали, что происходит, а я перевожу тысячу гривен и свято верю, что сейчас мы заберем стиральную машину… В итоге машинку я так и не получила, зато мозги мне постирали, – подытожила Лебедь.

Новые разоблачения от Елены-Кристины Лебедь – в шестом сезоне «Аферистов в сетях», который Новый канал покажет уже этой весной!

Напомним,

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