Кайли Миноуг прокомментировала новость о своей помолвке с Полом Соломонсом
8 февраля 2021 12:40
Юлия Крутиева
Певица Кайли Миноуг
instagram.com/kylieminogue
Певица Кайли Миноуг отреагировала на слухи о своей помолвке и предстоящей свадьбе с Полом Соломонсом.
На днях в СМИ появилась информация, что 52-летняя австралийская певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Кайли Миноуг
решила расставить все точки над "і" и прокомментировала распространившиеся слухи.
На своей странице в Twitter артистка призналась, что со своим бойфрендом, 46-летним креативным директором британских журналов GQ и GQ style Полом Соломонcом, она не помолвлена и ни о какой скорой свадьбе речь не идет.
Мы все любим любовь, но слухи выходят из-под контроля! Пол – мое сердце, но мы не помолвлены, – написала Кайли.
Отметим, что в прессе уже не раз появлялись слухи о помолвке или скорой свадьбе звезды. Но тогда это все оставалось на уровне слухов. В этот же раз новость даже подтвердила мачеха жениха. Однако и тут оказалось, что ничего общего с правдой слова ее не имеют.
Напомним,