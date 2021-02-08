Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала девушка-парень в одном теле

Татьяна Мокриди рассказала об участнице Школы леди с «полом Х».

Во время кастингов команда проекта «Від пацанки до панянки» (Новый канал) пропустила через себя истории тысяч девушек. Несчастные семьи, плохое окружение, вредные привычки и Zависимости. За месяц до премьеры директор Школы леди рассказала о знакомстве с еще одной участницей реалити.

«Пол X» – такое определение для меня было далеким, как полет в Нью-Йорк во время пандемии, – говорит директор.

При чем тут Нью-Йорк? Это город, где разрешено в свидетельстве о рождении указывать третий пол: неопределенный, Х. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио убежден, что город свободы должен найти место для каждого. Есть мужчины, есть женщины, а есть те, кто не чувствует себя ни тем, ни другим.

Не надо ехать в Нью-Йорк, когда есть «Від пацанки до панянки». Татьяна рассказала, что в этом году к ним пришла ученица, которая откровенно ей в глаза заявила: «Я не знаю, кто я. Помогите разобраться».

Мы имели дело с «девушкой-парнем» в одном теле, – объясняет директор. – Скажу одно: ученица X – очень красивая и стильная. Она красавица как с длинными волосами, так и с короткой прической «пикси». В ее огромных карих глазах я видела страх, неопределенность и растерянность. Красавица-спортсменка столкнулась со смертью один на один из-за непонимания себя и буллинга окружающих. Ее падения были очень болезненными, она стала зависимой от своих страхов. Молчаливая и тонкослезая девушка боялась отношений и никогда не просила о помощи. Уверена, что она разберется в себе, будет здорова и очень счастлива.

Від пацанки до панянки-5: участница реалити / пресс-служба Нового канала

Участница – бывшая профессиональная спортсменка. Она была одной из сильнейших девушек в боевом самбо в своей области, часто побеждала в поединках даже парней.

Она считает, что у нее две души. Иногда даже сама не может понять, кто она на самом деле – парень или девушка, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – И ответ на этот вопрос ищет уже несколько лет подряд. На проекте участница хочет понять, кто она на самом деле, отпустить свое прошлое и вновь начать мечтать.

Від пацанки до панянки-5: участницы реалити / пресс-служба Нового канала

Смотрите премьеру реалити «Від пацанки до панянки» с 1 марта в 19:00 на Новом канале.

Напомним,