МастерШеф. Профессионалы-3: судьи отобрали первых счастливчиков, которые прошли кастинг

8 февраля 2021 02:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: судьи отобрали первых счастливчиков, которые прошли кастинг
МастерШеф. Профессионалы-3: первый кастинг
пресс-служба канала СТБ

В премьерном выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ доказать свой истинный кулинарный талант попробовали десятки претендентов.

Читайте такжеМАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
В первом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» зрители познакомились с кулинарными гениями разных направлений – от шоколатье и шеф-кондитеров до шеф-поваров международного уровня.  Самые сильные были удостоены белых фартуков сразу, а некоторые участники вместе с «да» получили от судей также повязки определенного цвета. Каждый цвет символизировал черту, недостающую тому или иному участнику. Это следующий этап отбора, в котором профи будут состязаться во втором выпуске.

Без сомнений среди участников кастинга было много ярких профессионалов кулинарного дела. Например, Элеонора Баранова уже в 21 год стала шеф-поваром, а сейчас работает в киевском ресторане, в который часто заходит сам Эктор Хименес-Браво. Девушка поразила судей блюдом из бычьих яиц, которое они назвали просто фантастическим.

Элеонора Баранова / пресс-служба канала СТБ

Еще одна девушка, вызвавшая восторг – 33-летняя Стоянова Лилия из Одессы. Она пришла на проект с целью разрушить стереотип о том, что классным шефом может быть только мужчина.

Я хочу сказать всем девушкам, чтобы они не боялись идти к мечте. Если вы хотите посвятить свою жизнь этой профессии, всегда на кухне найдется человек, который вас поддержит. Главное делать это хорошо и с душой, – говорит Лиля.

Лилия Стоянова / пресс-служба канала СТБ

Она приготовила каре молодого ягненка в панировке с полентой на кокосовом молоке и винным соусом, и произвела фурор.

Читайте такжеУ нас постоянная "война" с ней: Мама Виктора Павлика отказывается от финансовой помощи сына
21-летний шеф-повар Виктор Шайдецкий пришел, чтобы бросить вызов «старой школе». Его дерзость пришлась не по вкусу судьям, чего нельзя сказать об его утиной грудке со свекольным пюре, маслом нуазет с кофе, редисом и дайконом. Сможет ли амбициозный шеф доказать свое превосходство не словом, а блюдом – узнаем в следующем выпуске.

Стелла Клименко и Руслан Яковлев признались, что несколько лет уже работают за рубежом – Стелла 3 года проработала в Китае, а Руслан – 6 лет в Испании. Они получили «да» от судей, и больше знаний и опыта они продемонстрируют во время борьбы за место в двадцатке.

Руслан Яковлев / пресс-служба канала СТБ

Амбициозные юные шефы и шефини, су-шефы, кондитеры – все они пришли на «МастерШеф. Профессионалы» со своими коронными блюдами. Но даже заветное «да» еще не дает право остаться на проекте!  Кто же пройдет еще один этап отбора и сможет доказать, что именно он достоин звания «МастерШеф» – узнаем совсем скоро на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская личная жизнь новости телешоу МастерШеф. Профессионалы Владимир Ярославский телешоу 2021 МастерШеф. Профессионалы-3

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: Евгений Хмара – откровенно о школьных драках, сексе по дружбе и рождении сына
Новости

Невероятная правда о звездах: Евгений Хмара – откровенно о школьных драках, сексе по дружбе и рождении сына
Выходите без звонка-4: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 11.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 11.02.2021)
Выходите без звонка-4: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 11.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 11.02.2021)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.02.2021

Популярное видео

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
Нюхач 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн

Нюхач 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.02.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK