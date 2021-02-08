МастерШеф. Профессионалы-3: судьи отобрали первых счастливчиков, которые прошли кастинг
В премьерном выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ доказать свой истинный кулинарный талант попробовали десятки претендентов.
Без сомнений среди участников кастинга было много ярких профессионалов кулинарного дела. Например, Элеонора Баранова уже в 21 год стала шеф-поваром, а сейчас работает в киевском ресторане, в который часто заходит сам Эктор Хименес-Браво. Девушка поразила судей блюдом из бычьих яиц, которое они назвали просто фантастическим.
Еще одна девушка, вызвавшая восторг – 33-летняя Стоянова Лилия из Одессы. Она пришла на проект с целью разрушить стереотип о том, что классным шефом может быть только мужчина.
Я хочу сказать всем девушкам, чтобы они не боялись идти к мечте. Если вы хотите посвятить свою жизнь этой профессии, всегда на кухне найдется человек, который вас поддержит. Главное делать это хорошо и с душой, – говорит Лиля.
Она приготовила каре молодого ягненка в панировке с полентой на кокосовом молоке и винным соусом, и произвела фурор.
Стелла Клименко и Руслан Яковлев признались, что несколько лет уже работают за рубежом – Стелла 3 года проработала в Китае, а Руслан – 6 лет в Испании. Они получили «да» от судей, и больше знаний и опыта они продемонстрируют во время борьбы за место в двадцатке.
Амбициозные юные шефы и шефини, су-шефы, кондитеры – все они пришли на «МастерШеф. Профессионалы» со своими коронными блюдами. Но даже заветное «да» еще не дает право остаться на проекте! Кто же пройдет еще один этап отбора и сможет доказать, что именно он достоин звания «МастерШеф» – узнаем совсем скоро на СТБ!
Напомним,