МастерШеф. Профессионалы-3: судьи отобрали первых счастливчиков, которые прошли кастинг

В премьерном выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ доказать свой истинный кулинарный талант попробовали десятки претендентов.

В первом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» зрители познакомились с кулинарными гениями разных направлений – от шоколатье и шеф-кондитеров до шеф-поваров международного уровня. Самые сильные были удостоены белых фартуков сразу, а некоторые участники вместе с «да» получили от судей также повязки определенного цвета. Каждый цвет символизировал черту, недостающую тому или иному участнику. Это следующий этап отбора, в котором профи будут состязаться во втором выпуске.

Без сомнений среди участников кастинга было много ярких профессионалов кулинарного дела. Например, Элеонора Баранова уже в 21 год стала шеф-поваром, а сейчас работает в киевском ресторане, в который часто заходит сам Эктор Хименес-Браво. Девушка поразила судей блюдом из бычьих яиц, которое они назвали просто фантастическим.

Элеонора Баранова / пресс-служба канала СТБ

Еще одна девушка, вызвавшая восторг – 33-летняя Стоянова Лилия из Одессы. Она пришла на проект с целью разрушить стереотип о том, что классным шефом может быть только мужчина.

Я хочу сказать всем девушкам, чтобы они не боялись идти к мечте. Если вы хотите посвятить свою жизнь этой профессии, всегда на кухне найдется человек, который вас поддержит. Главное делать это хорошо и с душой, – говорит Лиля.

Лилия Стоянова / пресс-служба канала СТБ

Она приготовила каре молодого ягненка в панировке с полентой на кокосовом молоке и винным соусом, и произвела фурор.

21-летний шеф-повар Виктор Шайдецкий пришел, чтобы бросить вызов «старой школе». Его дерзость пришлась не по вкусу судьям, чего нельзя сказать об его утиной грудке со свекольным пюре, маслом нуазет с кофе, редисом и дайконом. Сможет ли амбициозный шеф доказать свое превосходство не словом, а блюдом – узнаем в следующем выпуске.

Стелла Клименко и Руслан Яковлев признались, что несколько лет уже работают за рубежом – Стелла 3 года проработала в Китае, а Руслан – 6 лет в Испании. Они получили «да» от судей, и больше знаний и опыта они продемонстрируют во время борьбы за место в двадцатке.

Руслан Яковлев / пресс-служба канала СТБ

Амбициозные юные шефы и шефини, су-шефы, кондитеры – все они пришли на «МастерШеф. Профессионалы» со своими коронными блюдами. Но даже заветное «да» еще не дает право остаться на проекте! Кто же пройдет еще один этап отбора и сможет доказать, что именно он достоин звания «МастерШеф» – узнаем совсем скоро на СТБ!

Напомним,