МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

1 февраля 2021 23:10 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
пресс-служба канала СТБ

6 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет премьерный 1 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

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Смотрите в 1 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: Лучшие профессионалы со всей Украины представят свои кулинарные шедевры на кастинге, чтобы получить заветное «да» от судей «МастерШеф». На кастинг третьего сезона придут шефы высококлассных ресторанов, которые любит посещать даже Эктор. Среди сильнейших претендентов будет много девушек и впервые «МастерШеф. Профессионалы» сможет похвастаться таким количеством шефинь на кухне. Вместе с белым фартуком счастливчики третьего сезона получат повязку одного из трех цветов, ведь чтобы попасть в 20-ку им нужно пройти еще одно испытание. Кто же получит право находиться среди сильнейших кулинаров?

1 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 06.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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