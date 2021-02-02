МастерШеф. Профессионалы-3: маньяки своего дела – в проморолике снялись участники нового сезона

Принять участие в знаменитом кулинарном проекте «МастерШеф. Профессионалы» на СТБ мечтают десятки тысяч поваров, но лишь самые достойные получают это право. Истинные фанаты, и даже маньяки своего дела.

В преддверии премьеры на СТБ вышел проморолик о грядущем сезоне. Промо-директор СТБ и автор идеи Лидия Панькив рассказала, как создавали образы Ганнибала Эктора и графа Дракулы, зачем за один день строили три локации, и кто из двадцатки нового сезона снялся в ролике.

Маньяки своєї страви

У нас необычный сезон «МастерШеф», а сезон, в котором сразятся профессионалы. Знаете, когда человек так увлечен своим делом, что его называют маньяком. А на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3 маньяки не просто «своєї справи, а своєї страви». Поэтому стилистика всех роликов – это тема маньяков, у нас их трое.

Ганнибал Эктор, эстет, мясник и фанатичная кондитер

Первый герой у нас брутальный мясник, как Декстер, который топориком разделывает продукты, рубит зелень, перец, овощи.

Маньяк-эстет, а-ля граф Дракула, который умеет из субпродуктов приготовить настоящий кулинарный шедевр. Именно профессионалы могут создавать невероятные блюда даже из, казалось бы, неподходящих ингредиентов.

И девушка-фанатка Оли Мартыновской. Она буквально одержима Ольгой и, мечтает повторить ее десерт. Повсюду у нее висят фото Оли, вырезки из газет и журналов, ее рецепты и интервью. Она скрупулезно работает над тем, чтобы повторить и даже превзойти своего кумира в кондитерском деле.

И, конечно, во главе, наш Ганнибал Эктор – самый главный маньяк кулинарного дела. Он будет дегустировать шедевры участников.

В проморолике снялись реальные участники третьего сезона. Руководитель проекта Владимир Турич так загорелся идеей, что прислал фото участников «МастерШеф. Профессионалы»-3, которые похожи на маньяков. Команда промо отобрала троих, и их зрители уже увидели в тизерах.

Три реальности

Под каждый образ мы воссоздали свою реальность, несмотря на то, что все снимали в павильоне «МастерШеф», мы «построили» три разные локации.

Кондитер работала в полуподвале, который был полон статей и фото с Ольгой, комната мясника была обклеена пленкой, мы даже сделали искусственный потолок, а для эстета соорудили заброшенный дом с красивыми покрывалами, канделябрами, свечами.

Так оперативно сделать три локации, не сбиться с тайминга и воссоздать образы – это тоже мастерство.

Когда мы рассказали судьям нашу идею о маньяках, они тоже загорелись. Эктор был в восторге от его образа Ганнибала. И отыграл свою роль так, что мы посоветовали ему задуматься о роли в клипе или даже кино.

Судьи в восторге и от участников, которые так фанатически относятся к работе, как никто ранее. Их мы уже увидим совсем скоро в эфире, уже с 6 февраля на СТБ! Не пропустите!