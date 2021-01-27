Детектор лжи-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.02.2021)
27 января 2021 22:30
Юлия Крутиева
Детектор лжи-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.02.2021)
пресс-служба канала СТБ
я февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Детектор лжи-11.
Смотрите в 1 выпуске проекта Детектор лжи-11: В первой программе примут участие сразу две молодые девушки. Анна Петренко обратится с целью вернуть отношения с отцом своего ребенка. И проект поможет ей узнать о секретной жизни ее бывшего возлюбленного. Вторая героиня Марина Медведская придет в программу с абсолютно другой целью: девушка хочет оборвать общение с мамой, чтобы больше не выплачивать за нее кредиты... Но Дмитрий Карпачев узнает, почему на самом деле Марина хочет так яро отстраниться от мамы.
1 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 01.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.